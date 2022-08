Aitana y Eugenia Silva coinciden en este accesorio de pelo durante sus vacaciones en la playa

Aitana parece haberse convertido en los últimos meses en la reina por excelencia del estilo de los 2000. Algo que resulta muy curioso, teniendo en cuenta que la joven cantante de 23 años no vivió su adolescencia en esta época. Esto lo hace todavía más importante, ya que demuestra que la tendencia dosmilera influye también en las nuevas generaciones, que sin haberla vivido, o al menos de una manera consciente, admiran su estilo y sus referentes estéticos. Solo hay que recordar uno de los complementos de pelo más característicos de Britney Spears, y no, no nos referimos a sus famosos coleteros, aunque también podrían ser. Hablamos de las cintas de pelo. Esas bandas elásticas lisas que podían estar hechas en diferentes materiales (aunque preferiblemente en algodón) y que se colocaban después del flequillo y el inicio de la melena. Una diadema elástica con la que conseguir en un momento una estética de colegiala y preppy y que no hemos parado de ver este verano. Pero no solo a Aitana Ocaña, también a Eugenia Silva.

Y es que pensándolo bien, ha sido el aliado perfecto de los días de playas de muchas, ya que no solo mantiene la melena en su sitio, si no que no ocupa nada en la maleta y puedes llevarlo con el flequillo suelto o recogido hacia atrás, según donde te coloques la cinta.

Aitana optaba hace unos días por lucirlo durante sus vacaciones en Ibiza, acompañando otro look muy de los 2000 de vestido de inspiración tenis en blanco con ribete en negro. En su caso el flequillo delante y la diadema un poco trasera conseguía darle un efecto perfecto que bien parecía sacada de una revista de moda de principios del siglo XXI.

Pack de 2 cintas de pelo de punto, de H&M (5,99 euros)

Pack de 2 cintas de pelo de punto, de H&M FOTO: H&M

Cinta para el pelo ancha de algodón, de Bijou Brigitte (3,95 euros)

Cinta para el pelo ancha de algodón, de Bijou Brigitte FOTO: Bijou Brigitte

Cinta de pelo de jersey orgánica, de NA-KD (11,95 euros)

Cinta de pelo de jersey orgánica, de NA-KD FOTO: NA-KD

Mientras, hay otras mujeres que prefieren recurrir a este accesorio no solo por motivos estéticos, si no también prácticos, luciéndolo mucho más delante, casi en la frente, y recogiendo todo el pelo. Este último caso es el que prefiere Eugenia Silva, que para sus días de playa en su querida Formentera no ha parado de compartir fotos con este accesorio. Si bien también nos ha demostrado que no solo sirve para los días de verano, si no que puede ser un gran aliado de otoño, especialmente en los días de viento.