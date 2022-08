Para los primeros días de septiembre en Madrid necesitamos copiarle a Paula Echevarría su look de veraneo en Asturias con sudadera y zapatillas blancas

Quien dice para los primeros días de septiembre en Madrid, dice para los últimos de agosto. Porque amigas, solo hace falta mirar la previsión meteorológica para los próximos días, y si nada cambia, domingo y lunes da lluvia y bajada de temperaturas. Que en otro mes de agosto esto sería un drama para nosotras que somos mujeres verano, pero después del infierno que estamos viviendo este año, nos hemos vuelto chicas septiembre y vamos a empezar a amar el frío y la lluvia. Y para estos primeros días de bajadas de temperaturas, vamos a querer copiarle a Paula Echevarría el lookazo que nos acaba de dejar desde sus vacaciones en su Asturias natal con una sudadera de su marca, Space Flamingo, que está súper rebajada.

Pero no solo nos hemos fijado en la sudadera verde de Paula Echevaría, si no como la ha combinado con shorts blancos de lo más elegantes y las zapatillas blancas que nunca fallan en el armario de las que más saben de moda. Y como no, no podían faltar en la maleta de vacaciones al norte de la actriz asturiana.

Sudadera verde Italian Summer, de Space Flamingo (51,50 euros)

Sudadera verde. FOTO: Space flamingo

Un perfecto look sporty chic que Paula Echevarría nos ha dejado para estos primeros días que refresque antes de que termine el verano, porque aunque estemos a punto de despedir agosto, aún nos queda un mes para que llegue el otoño y con el todos los looks a capas, gabardinas y demás prendas de abrigo que ya tenemos esperando para sacar del armario.

Eso sí, no te olvides de seguir las pautas que nos deja Paula para hacer de un estilismo con sudadera un look elegante con el que poder volver hasta a la oficina, no solo para dar un paseo con amigas por Madrid o irte de compras.