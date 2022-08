Las mujeres que veranean en Galicia van a querer copiarle a Amelia Bono el uniforme básico con shorts y la eterna camisa blanca

Es el calzado estrella del verano, lo sabemos todas y también Amelia Bono que se ha escapado de Marbella a Galicia con las alpargatas de cuña más bonitas que hemos visto esta semana. Porque da igual que estés en Andalucía o en el norte de España, lo que está claro es que en tu maleta de vacaciones no pueden faltar unas alpargatas de cuña. Esta vez, Amelia Bono se ha olvidado de sus vestidos más veraniegos para ir acorde con el clima de Galicia y lo ha hecho con un look con vaqueros y blazer negras que no puede ser más estilosa para una noche de concierto y ahora también nos ha dejado el uniforme básico para unas vacaciones en el norte donde no puede faltar la eterna camisa blanca y unos shorts negros que siempre son un ‘sí' en la maleta de vacaciones porque ocupan poco y nos solucionan tanto los looks de día como los de noche.

Porque si la camisa blanca es la prenda eterna de las mujeres que más saben de moda, porque es elegancia, Amelia Bono ha demostrado que también lo es en verano y no solo para llevarla encima de bañador o del bikini como es tendencia este verano. Porque ella lo ha lucido con el punto más chic con shorts negros.

Amelia Bono disfrutando de una escapada a Galicia. FOTO: @ameliabono

Es decir que para copiar el look de Amelia Bono en su viaje a Galicia, solo necesitamos unos shorts negros desflecados y una camisa de lino blanca con bolsillos anudada a la cintura. Dos prendas que estilizan y que son perfectas para las mujeres más bajitas, ya que el short negro tan corto hace el efecto visual perfecto para que las piernas parezcan más largas también ayudado por la camisa anudada a la cintura. Solo queremos escaparnos de viaje para marcarnos un Amelia Bono.