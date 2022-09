Destinos de ricos a los que puedes viajar en septiembre mucho más baratos

Mientras que muchos llevan meses disfrutando de las tan ansiadas y esperadas vacaciones de verano, otros prefieren esperar al mes de septiembre para aprovechar los días de descanso, y sobre todo viajar. La saturación que encontramos en los principales puntos turísticos los meses de julio y agosto, los elevados precios, la mayoría de las veces totalmente injustificados, o el exceso de calor, que muchas veces hace imposible disfrutar de un destino y hacer todo el turismo que nos apetecería han hecho que cada vez más gente posponga sus vacaciones fuera de lo que entendemos como “calendario oficial”.

Y aunque se trata de una práctica que cada vez lleva a cabo más gente, todavía son pocos los que se animan a hacerlo. Todo ello supone que muchos de los destinos cuyos precios prohibitivos nos hacen impensable ir en los meses de verano se pongan ahora un poco más a nuestro alcance. Así, nos encontramos como lugares de lujo, exclusivos y tradicionalmente asociados a ricos pueden ser una opción que bien podemos valorar gracias a la considerable bajada de precios. ¿Quieres una prueba? Te contamos cuatros destinos y su precio aproximado para los próximos meses.

ISLAS GRIEGAS

Mientras que Mikonos y Santorini son los lugares más conocidos por todos, el territorio griego está conformado por siete archipiélagos con unas 1400 islas, de las que 227 están habitada, por lo que mirar opciones más allá de estas dos resulta casi obligado. Siros, Milos o Naxos ofrecen alojamiento por menos de 100 euros noche y vuelos de ida y vuelta desde 200 euros. Y además de encontrar cultura, playas de ensueño y naturaleza también son perfectas para aquellos que busquen la tranquilidad por encima del ruido y la fiesta.

MÓNACO

El principado más famoso del mundo es de sobra conocido por ser el epicentro del lujo mundial. Coches caros, mansiones de ensueño, las mejores tiendas de lujo y uno de sus mayores reclamos, el legado de Grace Kelly y la familia Grimaldi y su famoso Casino. Aunque se trata de uno de los países más ricos del mundo, durante el mes de septiembre podrás volar por menos de 150 euros y dormir por 150 euros noches el muchos de los hoteles del exclusivo distrito de Montecarlo.

PORTOFINO

Este pequeño enclave italiano se trata en realidad un pueblo pesquero ubicado en la costa de la Riviera Italiana, al sudeste de Génova. Sus casas de colores pastel, boutiques de lujo y marisquerías lo han convertido en uno de los destinos favoritos por muchas grandes fortunas europeas. Una buena opción de visitarlo sin dejarte mucho dinero es volar a Génova, para lo que encontrarás vuelos a 70 euros.

COMPORTA

Nombrado hace poco como uno de los paraísos secretos de Portugal, está mucho menos masificados que el famoso Algarve, y no solo no tiene nada que envidiarle, si no que está lleno de playas enclavadas en pasajes y reservas naturales, lo que ha hecho que la edificación sea muy escasa. Vicky Martín Berrocal es una de sus adeptas. Puedes coger un vuelo a Lisboa por 50 euros y encontrar alojamiento por 55 euros.