Dime qué ciudad visitarás este verano y te diré qué look de famosa española no puede faltar en tu maleta

Hay una cosa que tenemos que tener clara antes de salir de viaje, qué looks son los que nos acompañarán durante todo el viaje. Hay muchas veces que con la emoción del momento no pensamos bien los outfits que llevaremos durante nuestros días de vacaciones. Pero, este verano, lo haremos bien. Cada día llevará un estilismo diferente y dependiendo del destino, elegiremos unos u otros. No puede ser el mismo look para una tarde en Santander que para una noche en Marbella, hay muchos factores que pueden hacer que sea ese look sea un fiasco. Por ello, hay que estudiarlo bien.

Deberemos empezar por el principio, ¿dónde viajamos? Tú elige la ciudad y nosotros te decimos el look que no puede faltar en tu equipaje (y qué famosa española lo ha llevado) .

Ibiza

Este verano, son muchas las influencers que han viajado a Ibiza. Pero, nos quedamos con Marta Lozano que ha lucido este vestido de red multicolor de la firma Celia B. Un vestido ideal para llevar encima del bikini con el que ir a la playa será todo un éxito. ¿preparada para triunfar?

Marbella

Ya sabemos que lo que Paula Echevarría lleva, se convierte en un triunfo. De hecho, tras lucir este vestido de Charo Ruiz Ibiza, con estampado tropical y perfecto para ver el atardecer en las playas de Marbella, lució la versión larga del vestido, la Reina Letizia en una recepción en Mallorca, en el Palacio de Marivent. Sin duda, un vestido que no puede faltar en tu maleta, por que está más de moda que la canción de Rosalía.

Santander

Viajar al norte de España puede resultar complicado porque no sabemos que tiempo puede hacer y con qué temperatura nos puede sorprender. Pero, viajamos con un look que ha lucido María Pombo y que será el ideal para nuestros posados en cualquier festival de Santander. Se trata de una camisa de corte masculino, que te salvará del frio, y un mini vestido de rayas combinado con unas botas altas que darán el toque glam a un look muy de festival.

Cádiz

La ciudad con más arte por metro cuadrado de Andalucía, nos está esperando y tenemos el look más ideal para disfrutar de un atardecer en La Caleta de la mano de Sara Carbonero. Solo tendrás que combinar un top con los shorts de efecto tipazo de tu armario y una gorra para evitar los rayos de sol. El resto, que solo sea disfrutar del paisaje que brinda la Tacita de Plata.

Bilbao

Si decides emprender camino a Bilbao, no podíamos pensar en otra que nuestra querida Carmen Gimeno que siempre nos da los mejores consejos para ser una gran referente de la moda para mujeres de más de 50 años. Además, es la única persona capaz de hacer que madres e hijas compartan armario. Por ello, elegimos estos pantalones palazzo de Zara con los que en una foto, con el Museo Guggenheim de fondo, habrás conquistado Instagram.

Ahora, ya tienes todos los consejos para tu maleta estas vacaciones. Elige tu destino y no olvides la recomendación de tus influencers de confianza.