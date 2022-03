Estas son las cuentas de Instagram más inspiradoras para elegir tu próximo destino de vacaciones

En menos de un mes la Semana Santa nos espera. Y lo cierto es que si lo pensamos bien el verano tampoco está tan lejos. Si como nosotras llevas meses soñando con tu próximo destino de vacaciones pero no consigues decidirte, te animamos a que sigas estas cuentas de Instagram, donde no solo encontrarás lugares únicos y escondidos, si no que además podrás informarte de todo lo que necesitas saber para conseguir un viaje a tu medida y ajustado a tu presupuesto. Y es que tras dos años de pandemia, nada nos parece tan apetecible como hacer nuestra maleta y escaparnos a recorrer el mundo.

HIGHERPALMS MAGAZINE

Aunque según ellos mismos indican en la descripción de su cuenta, su inspiración es la forma de vivir italiana, pero lo cierto es que entre sus fotos podemos encontrar mucho más, desde Francias hasta Los Ángeles o Baleares con una cosa en común, el buen gusto y la huida de la masificación. Si quieres unas vacaciones de lujo lejos del barullo turístico aquí seguro que encontrarás alguna idea.

Amazing Travel Destinations

Para los amantes de los destinos lejanos y la aventura esta cuenta de Instagram nos ofrece instantáneas de destinos remotos y fuera de ruta. Vietnam, Filipinas o Nueva Zelanda son solo algunos de los lugares donde te animan a probar también las actividades más insólitas. Solo apto para los más atrevidos.

HORIZONTAL_TRAVEL

Gestionada por la española Inés Garí, esta cuenta de Instagram no solo nos ofrece inspiración, si no que también es una agencia de viajes con sede en Londres y Barcelona que ofrece experiencias personalizadas, sin intermediarios ni comerciales. Inés se encarga de crear viajes exclusivos con contacto directo con su gente de confianza en lugares como África, Australia, Sri Lanka, Perú o Indonesia.

ASSOULINE

Sus libros de sobremesa sobre lugares, marcas o personajes relevantes de la historia son famosos en todo el mundo, y es raro encontrar una casa en las revistas de decoración que no contenga alguno de sus ejemplares. Su cuenta de Instagram está dedicada a la cultura y al estilo de vida diferente y lleno de glamour, donde podemos ver postales de los destinos y hasta los hoteles que más les inspiran.

TROPICS DAILY

Si lo tuyo son las playas paradisíacas infinitas de arenas blancas, aguas turquesas y kilómetros de palmeras o selvas tropicales bajo un buen clima permanente esta es tu cuenta. Aquí encontrarás casi diariamente la inspiración perfecta para elegir tus próximas vacaciones bajo el sol de los trópicos.