Marylin Monroe, Diana de Gales y la Duquesa de Alba: biografías que tienes que leer este otoño

Uno de los mejores planes que nos trae el otoño es el de sentarnos en nuestro sofá, manta incluida, una bebida caliente y nuestro libro favorito. Si el verano y la playa nos dejan también la oportunidad de aprovechar el tiempo libre y leer un buen libro mirando al mar, no debemos dejar que con el fin de las vacaciones, la vuelta al trabajo y a la rutina perdamos esa buena costumbre. Pero esta vez, en vez de traerte los bestsellers más leídos de los últimos meses, queremos traerte clásicos que seguramente siempre has querido leer y nunca has encontrado el momento.

Y no hablamos de clásicos de la literatura, si no de las biografías de algunas de las mujeres más interesantes de los últimos tiempos, cuyas vidas, normalmente algo turbulentas, esconden historias llenas de profundidad y matices que vale mucho la pena conocer de cerca. Por eso hemos querido seleccionar las que para nosotras son las biografías imprescindibles de las mujeres más relevantes de los últimos siglos:

Marylin Monroe

Marylin Monroe, de Donald Spoto FOTO: Casa del Libro

De plena actualidad en los últimos meses gracias al biopic de “Blonde” protagonizado por Ana de Armas que verá la luz próximamente, su estatus de icono nunca ha pasado de moda. Prueba de ello es el famoso traje original que lució Kim Kardashian en la alfombra roja de la Gala del MET. Y aunque existen infinidad de biografías sobre la rubia más famosa de Hollywood, nos quedamos con la del escritor estadounidense Donald Spoto, en la que desmonta los mitos sobre las relaciones de Marilyn con hombres poderosos como John y Robert Kennedy, y desgrana con sensibilidad y buena observación sus matrimonios con Joe DiMaggio y Arhur Miller. Un relato revelador sobre la misteriosa infancia de Marilyn, su turbulenta adolescencia, su compleja vida personal y profesional, y su controvertida muerte.

Diana de Gales

Diana: Her True Story - In Her Own Words, de Andrew Morton FOTO: Amazon

Cuando se acaban de cumplir 25 años de la desaparición de la princesa más famosa de la historia, su legado y su tragedia siguen más vivos que nunca. Prueba de ello es la crisis que sufre la monarquía británica tras la separación de la familia del príncipe Harry, el hijo pequeño de Lady Di, y Meghan Markle. Y aunque ninguna biografía pueda equiparase la conocida como “entrevista de la venganza” emitida por la BBC y en la que Diana admitió directamente los problemas de su matrimonio ante las cámaras, Andrew Morton, biógrafo y amigo de la Princesa de Gales publicó “Diana: su verdadera historia”, que ahora reedita actualizado con material nunca antes publicado de las entrevistas originales grabadas.

Cayetana Fitz-James Stuart

Lo que la vida me ha enseñado, de Cayetana Stuart y Silva FOTO: Amazon

Más conocida por su célebre título nobiliario como “Duquesa De Alba”, que se convirtió en una de las mujeres más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país, y quien seguió sorprendiendo al mundo y la sociedad hasta sus últimos días. La madre de Eugenia Martínez de Irujo dejó escritas sus reflexiones en dos libros, uno que cuenta su biografía, y este segundo que parte desde su polémico matrimonio con Alfonso Diez en 2011 y en el que cuenta sus reflexiones más profundas.