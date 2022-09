Meghan Markle deslumbra en su regreso a Reino Unido como toda una dama de rojo con el look working que nunca falla

Volver pisando fuerte y con el estilismo como mensaje. Así ha sido el regreso de Meghan Markle a Reino Unido mientras cada vez es más cuestionada por la prensa y la opinión pública del país. Pero ella ha decidido apostar por uno de sus colores favoritos, el rojo, para mandar un claro mensaje de mujer empoderada y de pisar fuerte pese a las críticas. Meghan Markle tiene un claro mensaje y quiere que se escuche. Y el imponente look también es un mensaje. Porque como os decíamos estos días con el maravilloso look de Ángela Molina a sus 66 años, o Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia, lo importante es saber que quieres transmitir en cada momento y Meghan lo sabe.

Tres meses después de asistir al Jubileo de Platino de Isabel II, los duques de Sussex están de nuevo en suelo británico. Su visita en esta ocasión no tiene que ver con ningún acto royal sino con el One Young World Summit, un evento de carácter benéfico que reúne en Manchester a jóvenes líderes procedentes de distintas partes del mundo. Y es en esta cumbre donde Meghan Markle ha tenido un papel protagonista al encargarse del discurso de apertura. “Es muy agradable estar de vuelta en el Reino Unido” y lo ha hecho con un imponente look working rojo que nunca falla, ya sea para volver a la oficina como las mujeres más elegantes de 50 años o para una boda de otoño. Y no es la primera vez que luce este color en el último año, porque aún recordamos el maravilloso vestido de Carolina Herrera en la alfombra roja de la Gala Salute To Freedom 2021.

Meghan Markle en su vuelta a Reino Unido. FOTO: Jon Super AP

¿El look de Meghan Markle? Esta vez ha apostado por un total look rojo de lo más elegante, compuesto por pantalón y camisa de manga larga con lazada al cuello. Una camisa de tejido fluido con mangas largas con volumen en los puños, cuello plisado y lazada. El pantalón de pernera ligeramente ancha y tiro alto que ha combinado con unos stilettos también en rojo. Y para darle todo el protagonismo al look, una coleta baja bien pulida.