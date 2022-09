Estos son los comentarios que más vas a oír si estás soltera

Parece que la sociedad en la que vivimos está diseñada para vivir en pareja. Tanto en el super como a la hora de alquilar una vivienda o incluso reservar un viaje nos encontramos con que las opciones están diseñadas para dos personas. Algo que se extiende también a las relaciones sociales y al concepto de familia tradicional que muchos llevamos intrínseco. Un peso que hace que muchas personas se sientan fracasadas o incompletas si no consiguen ese ideal. El patriarcado y el conjunto de valores que desde siglo han conformado nuestra sociedad hace difícil para muchos entender que puede haber otros modos de vivir, o incluso otras elecciones personales. Pero, ¿qué pasa cuando estar soltera es una circunstancia y no una decisión?

Para atinar un poco este tema hemos querido hablar con Sandra Ferrer, Psicóloga y creadora de Programa Mia, una plataforma online que ayuda a infinidad de mujeres a encontrarse, reforzar su autoestima y sentirse bien consigo mismas con y sin pareja a través de su terapia de grupo. Ha sido ella ella quien nos ha dado algunas claves de los más interesantes para entender este momento que tu también puedes estar viviendo.

Primero de todo debemos decir que el estado civil jamás debería definir a una persona, como tampoco deberían hacerlo la talla o el color de la piel. Pero seguro que si estás soltera te has encontrado con una presión, ya sea por parte de tu familia o tus amigos sobre cuando vas a encontrar a tu media naranja. Como si fuese muchas veces se tratase de algo que podemos decidir cuándo o cómo pasa.

Por otro lado, las corrientes de la New Age que tratan de luchar contra este Patriarcado pueden poner un peso sobre las mujeres realmente difícil de sobre llevar. Si estas soltera debe ser por elección propia, pero además debes resultar atractiva, cuidarte, hacer deporte, tener tu propia casa, tu agenda llena de planes con amigos y viajes y tener un trabajo y una posición de éxito. Algo que según comenta Sandra supone una carga para muchísimas mujeres, que piden ayuda debido a la exigencia en la que se ven inmiscuidas y cansadas de pretender poder con todo solas o con el mandato de un empoderamiento hacia fuera que se aleja de la compasión y los lazos tiernos que necesitamos.

Alguna de las claves que Sandra nos da es ir cambiando en tu día a día aquello que puedas mejorar del momento presente. Primero de todo jamás deberías poner tu vida en pausa esperando a nadie, ve dando pequeños pasos que te hagan feliz en las circunstancias en las que vives, ya habrá momento de reajustes cuando encuentres a esa persona. Por otro lado Sandra nos hace hincapié en que está bien querer compartir tu vida con otra persona y buscar ese sentimiento de pertenencia, no hace falta justificarse expresando cosas que no son por estar soltera. Muchas veces, las personas que nos juzgan por ese estado solo buscan una forma de comparación y proyectan sobre ti sus posibles miedos. Que esa misma persona que a mi me valora por lo que tengo hace lo mismo con ella misma, y ese juicio que lanza hacia otros no es más que un reflejo de su manera de ver y evaluar el mundo.

En resumidas cuentas podríamos decir que lo principal es sentirse bien con una misma, cuidar tu autoestima y quererte bien, ya que eres la misma persona con pareja que sin ella, ya que la validación de otra persona jamás puede ser lo que te de valor como persona. No busques fuera lo que puedes y debes encontrar dentro de ti. Una persona que goza de autoestima, se encargará de rodearse de un círculo de personas que la hagan sentir especial y deseable. Necesitamos autoregularnos pero también coregularnos para sentirnos bien con nosotros mismos.