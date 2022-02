La vida en pareja sigue siendo la opción con más adeptos

Aunque la sociedad digital pareciera haber «dinamitado» el concepto de pareja tal y como lo conocíamos – presentando una realidad más diversa y propia de la sociedad digital – la convivencia de «a dos» – con o sin hijos de por medio – sigue siendo la opción elegida por el 70% de la población española. Además, quien no la practica, señala que es porque no ha conocido aun a la persona adecuada, y solo el 8% de los mayores de edad reconoce no haber tenido nunca una.

Estas son algunas de las principales conclusiones de un estudio sociológico llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Málaga, con el apoyo de la Fundación BBVA, con el objetivo de analizar la evolución de la pareja en España. Las parejas sin convivencia marcan la diferencia de nuestro país respecto a Europa: mientras que en otros países se identifica con parejas mayores, aquí es más común entre jóvenes y en muchos casos debido a problemas económicos. Aunque minoritarias, emergen las parejas que deciden no tener hijos debido sobre todo a que podrían interferir en la relación o colisionar con sus carreras profesionales. Respecto a lo que mantiene el vínculo, el trabajo señala que se trata del «pacto privado» entre las dos personas, y que las motivaciones para la ruptura pasan a ser sobre todo emocionales y no objetivables como era la norma en el pasado.

Por otro lado, el estudio se hace eco de las nuevas tecnologías que, además de haber revolucionado los «mercados de emparejamiento» – ofreciendo más posibilidades de elegir y cambiar de pareja – han influido en la vida familiar y se han convertido en herramientas útiles para la gestión doméstica y en vías de contacto con las redes de apoyo.