Cómo ser femininista sin renunciar a la moda y reivindicar derechos a través de las tendencias

Todas conocemos la famosa camiseta con el mensaje «We should all be feminists». Esta prenda revolucionó y permitió el paso de otras firmas a incluir mensajes con una clara intención: defender la igualdad. La moda tiene un papel muy importante en el feminismo, más de lo que te imaginas. Haciendo un viaje en la historia del diseño, las prendas han estado vinculadas al cambio. Piensa en ese momento cuando las mujeres empezaron a llevar pantalón, o apostaron por una minifalda con mucho color. A día de hoy, parecen hechos menores, pero cuando esas mujeres añadieron nuevas prendas a sus conjuntos, permitieron avanzar en el movimiento que nunca tendrá un fin hasta que se consiga la igualdad en todos los ámbitos.

Para conocer mejor como la moda y las tendencias, pueden ayudar a defender derechos y apoyar al feminismo, hemos hablado con tres mujeres estilistas. Ellas a través de su trabajo, consiguen eliminar clichés de belleza y ponen en el foco un tema que está muy vinculado con el feminismo: la mujer real.

En La Razón Lifestyle hemos conversado con Silvia Súarez, Periodista y estilista freelance; Amanda Michelena, Estilista y productora de moda; y Ana Sotillo, Estilista, creadora de contenido y modelo. Las tres han dado su opinión como profesionales del sector de la moda, cómo la moda puede ayudar a reivindicar derechos e igualdad, o qué tendencia actual está más unida al cambio y liberación de la mujer.

“La moda tiene que ser por y para la mujer. Es decir, la moda es reivindicativa desde que María Antonieta decidió desterrar los colores oscuros y empezar a darse al carpe diem de formas, colores y brocados de lo que sería el rococó; o desde que Coco Chanel decidió prescindir de los corsés y optar por prendas cómodas, ligeras y hacer famoso el LBD como comodín para cualquier ocasión”, argumenta Silvia en relación a cómo mujeres históricas han utilizado la moda para el cambio y continúa explicando que " la industria tiene mucho que ver para poder cambiar completamente de perspectiva; desde el diseño hasta la inclusión laboral donde el propio género aun sufre un techo de cristal y una excesiva competitividad”.

En la misma línea que Silvia, Amanda pone como ejemplo a Luisa Capetillo, “ella empezó a utilizar pantalones. Revolucionó la manera en que las mujeres pudiesen presentarse hacia el mundo, usándolo como símbolo de igualdad de derechos” y recalca a través de su ejemplo que “usamos la moda como símbolo de protesta por un cambio, los ejemplos mas icónicos que admiro van desde las sufragistas vestirse de blanco en Estados Unidos hasta el movimiento feminista en Mexico y Argentina, donde las mujeres se visten de verde o morado, para exigir apoyo y solidaridad sobre la autonomía y libertad de nuestros cuerpos”.

Desde la perspectiva de creadora de contenido o de modelo, Ana opina que la moda puede ayudar al feminismo debido a que “hoy en día creo que la forma de mostrarnos y cómo se entiende el físico en la sociedad, afortunadamente cada vez es más diversa y nos permite expresarnos de muchas maneras empleando diferentes disciplinas artísticas que confluyen”, y pone en el foco un problema central que debemos de replantear que “el cuerpo femenino sigue siendo sexualizado y que el verdadero avance llegará cuando disfrutemos, vivamos y trabajemos en la moda con igualdad”.

Cada día salen nuevas firmas de moda. Preguntamos a Silvia, Amanda y Ana cuáles son las que están haciendo mover los engranajes del feminismo.

“Los países nórdicos siempre han ido a la cabeza, y hace poco descubrí The Danish Reveal, la multimarca de Helga Andersen -una danesa afincada en Madrid que trabaja únicamente con prendas sostenibles, que promueve la colaboración con las marcas con dirección femenina que están triunfando en la Semana de la Moda de Copenhague y que sigue un modelo de emprendimiento con un equipo 100% compuesto por mujeres”, explica Silvia.

“Haciendo una mención especial a Rihanna por ser la primera mujer negra en tener una marca en el grupo LVMH y quien además, ha mostrado uno de los grupos más diversos para las pasarelas de Savage, como también están Stella McCartney y Gabriela Hearts por su trabajo en sustentabilidad y sostenibilidad con su propia marca y con Chloe, sin dejar por fuera a Marine Serre”, recuerda Amanda.

“A día de hoy creo que es importante remarcar el avance cultural y el cambio en los cánones de belleza que se han dado de unos años a esta parte. Se da culto al cuerpo desde otro enfoque, afortunadamente cada vez más diverso. Podemos encontrarnos cuerpos más voluminosos, de diferentes culturas, edades…”, recalca Ana.

Analizando las tendencias actuales, queríamos saber cuáles son las más unidas al feminismo. “Me quedo con la unisexualidad de Calvin Klein y sus boxers en mujeres; o Etam, que muestra a mujeres normales, con estrías y tallas de pecho y cuerpo de todo tipo”, explica Silvia. Por otro lado, Amanda piensa que está más relacionada con “poder elegir lo que nos has hecho revolucionar a la sociedad y acercarnos a la equidad de género”. Y para Ana “creo que no hay una tendencia que sea más reivindicativa que otra. Me parecen tendencias potentes y reivindicativas todas las que impliquen no esconder el cuerpo de la mujer sino liberarlo y mostrarlo como cada una quiera y se sienta la mejor versión de sí misma”.

Cada paso que se da, es una mejora en el avance de los derechos de las mujeres de ahora y de las próximas generaciones. Es necesario hacer una crítica sobre todo lo que faltaba por hacer y tanto Silvia, Amanda y Ana me han dado su opinión:

Silvia: “Erradicar los tallajes ínfimos, los materiales poco sostenibles (que también son nocivos para la piel y la salud femenina) y los tacones de más de 10 centímetros. La moda es creatividad y una parte, la ficción de la imaginación, pero hay que ser realistas y pensar en la mujer del s.XXI; en la adolescente, pero también en la jefa, en la madre y en la abuela”

Amanda: “acercarnos a conocer más sobre la neutralidad de las prendas de ropa, dejar el género como algo del pasado, e invitar, como las mujeres hicimos una vez con los pantalones, a que exploremos nuestra identidad a través de la moda libre de leyes de género”.

Ana Sotillo FOTO: Ana Sotillo

Ana: “Como estilista, aunque afortunadamente está cambiando cada día más, aún me cuesta quitarme el lastre de “novia de” muchas más veces de las que me gustaría, solo por trabajar profesionalmente con mi pareja sentimental, entre otros muchos artistas”.