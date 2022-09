Cinco prendas alternativas para las que no quieren llevar vaqueros

Vaya por delante que los jeans son y serán siempre una de nuestras prendas favoritas. Es difícil encontrar una temporada en la que no circule por la primera fila de nuestro armario algún diseño. Para siendo justas reconocemos que hay vida más allá de ellos, y que si queremos crear el perfecto armario de otoño versátil y cómodo deberíamos mirar hacia otras prendas que puedan solucionarnos más de una ocasión. Ya que, reconozcámoslo, el vaquero no es la prenda más formal que puedes llevar a muchos eventos. Por eso, y tras mirar las pasarelas, las tiendas e Instagram, hemos llegado a la conclusión que estas son las cinco prendas de abajo que conforman el perfecto armario cápsula de otoño.

PANTALÓN SASTRE

Pantalón sastre recto, de Zara (35,95 euros)

Son sin duda uno de los favoritos de las amantes del minimalismo. Y es que tras años relegados a las oficinas y de más lugares de trabajo, desde hace un tiempo las trendsetters decidieron recurrir a ellos para su día a día, y darles un aire más casual combinándolos con deportivas y tank tops.

PANTALONES DE CUERO

Pantalón efecto piel, de Mango (29,99 euros)

Siempre me ha fascinado la forma en la que las expertas en moda recurren a este pantalón una y otra vez en sus estilismos diarios. Y es raro encontrarnos el Street Style de alguna semana de la moda en la que no estén presentes. Respiran elegancia y atemporalidad.

MINI FALDAS

Mini falda de lana, de Arket (89 euros)

De silueta trapecio, cortas y lisas. Este modelo sesentero va a ser el favorito del otoño, y casi siempre varían solo entre dos colores, el blanco y el negro. Pero eso sí, los materiales invernales como el tweed o la lana son los protagonistas.

PANTALONES CARGO

Pantalón cargo recto, de H&M (29,99 euros)

El revival dosmilero favorito de la temporada son los pantalones cargo junto con las faldas de tablas. Pero sin duda son los primeros los que más hemos visto en la calle, por su comodidad y su versatilidad. Eso sí, no hace falta recuperar aquel tiro super bajo de aquellos años.

FALDA LENCERA

Falda midi satinada, de Mango (29,99 euros)

Desde que las francesas recuperaron esta prenda en nuestras vidas, no hay temporada en la que no haya aparecido. Ya sea en verano con sandalias, en primavera con bailarinas o en otoño e invierno con botas y botines. Este año no será diferente.