Las mujeres de 50 años quieren este pantalón de Nuria Roca para dar la bienvenida al otoño apostando por el color

Si Nuria Roca lleva un traje naranja para dar la bienvenida al otoño, significa que la temporada irá bien. Sí, así es, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ nos ha sorprendido con un look muy veraniego y con el que nos hace soñar con las altas temperaturas del verano (aunque parece que el frío llegó a Madrid por las noches). El naranja ha sido el color del verano y Nuria Roca se encargó de demostrarlo en sus primeras apariciones en su programa donde combinó este lookazo con un top de crochet que nos hizo soñar con la temporada estival. Ahora, ya en otoño, Madrid nos deja buenas temperaturas para vibrar con los colores del verano y demostrar que el naranja también puede ser una color para el otoño.

Nuria Roca nos ha demostrado que los looks no hay que llevarlos solo una vez. La presentadora eligió en la tarde de ayer un traje en color naranja de la firma Esprit y que ya llevó a principios de verano. Un look que las mujeres de 50 años que más entienden de moda, ya ficharon y que ahora, Nuria Roca, recupera para despedir septiembre. Sin duda, este traje nos devuelve la vitalidad del verano y que continúa en otoño. Además, el pantalón de este conjunto es uno de los que mejor sientan a la figura, un palazzo de cintura alta y pinzas que marca la silueta y da un movimiento espectacular al andar.

Sin duda, este look con el que Nuria Roca rompe todos los moldes del otoño, es ideal para pasear una tarde con tu pareja o amigos y si lo combinas con sandalias altas y bolso de rafia, como hacen las mujeres de 40 y 50 años, te quedará un look espectacular con el que triunfar allá donde vayas.

Este otoño, inspírate en Nuria Roca y rompe los moldes de la temporada.