Moño ‘messy’ o desecho, el peinado perfecto para no perder tiempo por las mañanas

Chicas perezosas, atareadas o aquellas que vais siempre con prisa. Puede que no lo sepas, pero lo cierto es que no hace falta pasarse horas frente al espejo por las mañanas consiguiendo el look perfecto e impecable. A veces basta con saber algunos trucos tanto de moda como de maquillaje y peinados a los que recurrir una y otra vez, y que no solo consiguen ahorrarnos tiempo, si no que funcionan como si te hubieses pasado mucho tiempo consiguiéndolo, por lo que sirven igual de bien para una ocasión formal como una reunión de trabajo como para una cena con amigas.

Hoy queremos centrarnos en el peinado, y enseñarte uno que nunca pasa de moda, y que han llevado en algún u otro momento las chicas más estilosas. Hablamos del moño “messy” o desecho. Generalmente cuando oímos este término solemos pensar en aquellos que realizas en tres segundos donde recoges rápidamente todo el cabello sin peinar en un moño suelto. Y sí, de esos también hablamos, pero no son los únicos. Porque hay cantidad de estilos mucho más refinados que deberías tener en cuenta, y a los que una vez que los domines no te cansarás de recurrir una y otra vez.

MOÑO + COLETA

Hace poco que descubrí el Instagram de la peluquera de Khloé Kardashian y lo cierto es que es una gran defensora de este tipo de peinados. En en su perfil de la red social donde hemos visto cómo conseguir llevar este peinado al siguiente nivel. Por ejemplo con la opción de moño y coleta, que consiste simplemente en no enroscar esa pequeña coleta que suele sobrar del moño y recoger a modo de coleta. Y para darle más glamour súmale accesorios en dorados como un pasador o un coletero.

MOÑO CON PAÑUELO

Para este peinado si puedes recurrir al moño rápido casi sin peinar. Realiza primero una coleta, envuelve el pelo de forma circular y sujeta el excedente con pinzas. La única diferencia es que al terminar, coge tu pañuelo o banana favorita y envuelve con ella el moño. Después sujétalo con una goma y listo. Un peinado original y romántico.

MOÑO CON MECHONES SUELTOS

Si quieres conseguir un punto de sofisticación el truco está en enmarcar el rostro. ¿Cómo? Pues sencillamente realiza el moño cómo quieras y donde quieras, alto o bajo, pero eso si, deja sueltos dos mechones delanteros, uno a cada lado de tu cara, y ondúlalos un poco. perfecta hasta para ir de fiesta.