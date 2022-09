‘Instacleaners’, las cuentas de limpieza y orden que debes seguir para una casa de revista

Las redes sociales han demostrado ser en los últimos años todo un pozo de conocimiento en lo que a mil y una temas se refiere. Desde los mil y un trucos de belleza que nos deja diariamente TikTok, por no hablar de la cantidad de productos realmente eficaces que nos descubre hasta las chicas más estilosas del mundo que nos deja Instagram. Por no hablar que también puede ser el sitio perfecto para encontrar destinos diferentes a los que viajar o incluso frases motivaciones con las que mejorar tu día.

Pero también es ideal para encontrar consejos y trucos para la parte más práctica de la vida. Esa que todos necesitamos alguna vez, especialmente cuando se trata de nuestro hogar. Y no nos referimos solo a ideas de decoración o muebles y objetos DIY (Do It Yourself), si no a todas esas preguntas que nos surgen a muchos de nosotros cuando vivimos solos, y para las que solemos recurrir a nuestras madre o amiga más “maruja”.

Ahora Instagram ha llegado para solucionarnos también todas esas dudas cotidianas. ¿Cómo? Pues gracias a varias cuentas que deberías seguir ya mismo, y con las que aprenderás mil trucos de orden y limpieza con los que tendrás tu casa como si fueses toda una Marie Kondo. Estas son algunas de nuestras favoritas:

LA ORDENATRIZ

Es quizás la más famosa de todas. Cuenta incluso con su propio libro titulado “Limpieza, orden y felicidad: Pequeños trucos para solucionar grandes desastres”, que puedes encontrar en Amazon, y que en nuestra opinión es todo un pozo de ciencia en estas labores. Esta madre de siete hijos se ha convertido en la gran prescriptora de limpieza en España, y tras probar algunos de sus trucos no tenemos ninguna duda de por qué. Desde cómo sacar manchas imposibles en la ropa hasta cómo volver a su tamaño la ropa encogida.

ORDEN Y LIMPIEZA EN CASA

Esta organizadora profesional nos ha conquistado gracias a trucos tan sencillos y a la vez tan necesarios para muchos como la ropa que puedes y no puedes meter en la lavadora, todos los usos en la limpieza que puede tener el vinagre o incluso cómo organizar tu día para sacarle el máximo partido. Además, suele recurrir a consejos de limpieza sostenible para limpiar solo con ingredientes naturales.

ORDEN Y CONCIERTO

Esta cuenta se va a convertir en al favorita de todas aquellas personas que trabajen desde casa, ya que nos enseña, entre un millón de cosas más, la manera fácil y práctica de cómo lograr diferenciar un ambiente de trabajo en tu hogar de tus zonas de descanso, por muy pequeño y limitado que sea.