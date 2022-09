Si tu ex te vuelve a buscar después de dejarlo estas pueden ser las razones

Toda España lleva casi una semana conmocionado por el drama sentimental de Tamara Falcó. Y es que la hija de Isabel Preysler y el fallecido Marqués de Griñón, habitual de la prensa rosa desde su nacimiento, consiguió ponerse aún más en la primera plana del ojo público gracias a la emisión de su documental con Netflix titulado “La Marquesa”, por lo que ahora pocos son en el país los que no han seguido las trepidantes horas en las que Tamara ha pasado de ser una feliz novia a la protagonista de un drama épico que ya se ha convertido en “historia de España”, al menos en lo que a la crónica social se refiere.

Por otro lado, en las redes sociales, protagonistas indiscutibles de esta relación, ha proliferado el hasta #todassomostamara. Y lo cierto es que no es casualidad. Porque son muchas las personas que se identifican con ella por haber sufrido una infidelidad, como también son muchas las que se plantean la duda de si volver o perdonar a tu ex, especialmente porque estos parecen tener la mala tendencia de reaparecer en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Pero, ¿a qué se debe? ¿Por qué se repite con varias personas a lo largo de nuestra vida?

Le hemos preguntado a Silvia Congost, Psicóloga especializada en terapia de pareja, las causas de esta rutina para entenderlas y saber mejor cómo afrontarlas:

¿Por qué reaparece un ex en tu vida?

Un ex puede reaparecer por muchos motivos pero básicamente es por tres:

-Tiene dependencia emocional, por lo que, cuando toma conciencia de que no va a volver estar contigo le entra el pánico, le parece que de repente, tiene clarísimo que se ha equivocado y que nadie le importa más que tú. Entonces es capaz de hacer lo impensable para recuperarte. Es todo producto de la dependencia emocional, con el tiempo se le pasará otra vez y volverá a dejarte.

-Se ha enterado que estás con otra persona y/o que has rehecho tu vida, y no puede soportarlo. Entonces tiene la necesidad de demostrarse a sí mismo/a de que él/ella es más importante para ti y trata de recuperarte. Ni se plantea si te quiere realmente, es para que no estés con otra persona.

-No encuentra a nadie más y si sabe otras veces que ha vuelto siempre le has abierto la puerta, lo da por sentado y va repitiendo este patrón cuando le apetece, para dejarte de nuevo cuando ya esté satisfecho.

Volver o no volver, ¿qué debo hacer?

Siento decirlo pero, las estadísticas demuestran que segundas partes, por lo general, nunca fueron buenas. Hay excepciones, por supuesto, pero normalmente, cuando has dejado una relación, es porque ya no quieres estar con esa persona. Entonces haces un proceso de duelo para pasar página y en este proceso tú vas cambiando. Al no cambiar al lado de la otra persona, es raro que al volver a encontrarnos, pasado un tiempo, todo fluya bien. Somos dos personas distintas y necesitamos a nuestro lado personas distintas.

Si vuelvo, ¿qué no debo volver a hacer?

Depende. Si vuelves es importante que hayas hecho un proceso de crecimiento personal que te permita entender qué pasó y qué falló para que puedas ver y tener claro qué es lo que debes tratar de evitar. Si tú no has cambiado y la otra persona tampoco o si ninguno de los/las ha aprendido nada de esa experiencia anterior, con total seguridad volverá a suceder lo mismo que ocurrió la otra vez.

¿Cómo cortar esta dinámica para que no se repita?

Aprendiendo qué es lo que está fallando, qué es lo que estamos haciendo mal. Si no hay aprendizaje no hay cambio. Si no hay cambio, sigue todo igual. Para hacer este aprendizaje, si queremos volver pero haciéndolo mejor, es una buena opción acudir a terapia de pareja. Un profesional nos ayudará a ver con más claridad dónde fallamos y si hay opciones de reconducirlo, cómo hacerlo.