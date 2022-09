Ayuno intermitente: por qué es efectivo y seguro, según los expertos

Hay veces que la falta de tiempo, el estrés en el trabajo o las prisas, son los principales motivos por los que no solemos hacer dietas saludables e incluso, pecamos entre horas y nunca llegamos a concluir con una buena alimentación durante el día y esto, acaba siendo perjudicial para la salud. Sin embargo, hasta que no llega el momento de darnos cuenta que nuestro desequilibrio alimenticio es perjudicial para la salud, no somos capaces de hacer cambios alimenticios en nuestra dieta diaria. Esto es más común de lo que pensamos.

Como sabemos, las dietas milagro no existen y hay veces que tenemos que darle una dosis saludable a nuestro organismo para mejorar nuestra salud. Y, hay muchas estrategias nutricionales para mejorar estos ámbitos, como el ayuno intermitente, que puede mejorar nuestro bienestar. Para informarnos, hemos hablado con Jesús Dominguez, director de MiAyuno, que nos explica por qué es efectivo el ayuno y que con una buena dieta de base se pueden evitar riesgos e interpretaciones erróneas.

Sin embargo, esta estrategia nutricional, no solo ayuda a perder peso o regular nuestras comidas, si no que también trabaja en otros aspectos por una vida más saludable y es una medida de salud extraordinaria: ‘‘Esta estrategia nutricional mejora los niveles de glucosa en sangre y esto supone una medida de salud extraordinaria ya que una mala regulación de los niveles de azúcar asociada casi siempre a una dieta desequilibrada, se considera causa principal de gran número de enfermedades con gran riesgo para la salud’', confiesa nuestro experto. Si nos ayuda a mejorar nuestra salud, puede ayudar a mejorar problemas de estrés o ansiedad y regular nuestras mala alimentación (qué es uno de los problemas, básicos).

El ayuno intermitente no es una dieta aluso, es una estrategia nutricional que te puede ayudar a mejorar muchos problemas de nuestro organismo que, quizás, no te habías dado cuenta: ‘’Esta dieta además de mejorar otro tipo de dolencias ayuda en casos de inflamación intestinal. Un malestar demasiado habitual en nuestra sociedad y prueba de ello son la cantidad de medicamentos que se anuncian para regular el funcionamiento intestinal’', explica el experto de Mi Ayuno. De hecho, nos habla de la obesidad: ‘’La obesidad central es la consecuencia de mantener unos niveles altos de glucosa en sangre durante un largo periodo de tiempo, por lo que si el ayuno intermitente sirve para regular estos niveles puede ser un aliado interesante para luchar contra la obesidad y evitar sus complicaciones’', añade.

Pero, hay que recordar, que para que cualquier dieta o estrategia nutricional, funcione, siempre habrá que combinarla con una buena hidratación y actividad física para mejorar el funcionamiento del organismo. Si quieres empezar con el ayuno intermitente, ya tienes las claves, consulta con un especialista y empieza tus cambios alimenticios.