Este vestido de Zara no es premamá pero María Fernández-Rubíes nos ha dejado claro que nos va a salvar todos los looks de noche de otoño

¿Preparadas para este jueves noche? Aunque el día haya salido nublado y frío en la mayoría de España (y con amenaza de lluvia), eso no nos va a frenar que disfrutemos de la noche de jueves con amigas. Y en todo eso era lo que hemos pensado mientras nos tomábamos el café, viendo el look de María Fernández-Rubíes en un evento anoche en Madrid. Aunque María Fernández-Rubíes esté embarazada, esta maravilla de vestido es de Zara y tenemos claro que nos va a solucionar todos los looks de noche. ¿Lo mejor? Qué está disponible en dos colores y además, disponible aún en la web en todas las tallas. ¿Nos vamos directas de compras a Zara? La mejor forma de empezar este jueves lluvioso.

Porque vestirse estando embarazada puede ser un drama máximo, pero María Fernández-Rubíes nos demuestra como ser tendencia, moda, elegancia y además una premamá sexy. Y todo eso con un simple vestido corto de punto de Zara con detalles de joya que es un ‘sí' en nuestro armario de otoño, estemos o no, embarazadas.

Pocas prendas habrá cada otoño en el armario femenino (o al menos en las tiendas) tan versátiles y útiles como la que hoy nos ocupa, el vestido de punto. Y es que resulta que si hace unos pocos días nos atrevíamos a anticiparte que esta sería la tendencia de vestidos que no pararías de ver los próximos 6 meses, apenas unos días después algunas de nuestras influencers favoritas parece que no paran de empeñarse en confirmarlo. Y esta vez ha sido María Fernádez-Rubíes con esta maravilla de vestido de Zara.

Vestido soft joyas, de Zara (29,95 euros)

Vestido de punto. FOTO: Zara

Se trata de este vestido de Zara de cuello subido y manga larga con bajo acabado con flecos de aplicación joya. Aunque este modelo es en gris como el de María, también está disponible en negro para lucirlo todo el otoño y todo el invierno.