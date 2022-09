Las mujeres de 50 años (y también las de 30) se han ido directas a Primark a por este traje de cuadros para llevar a la oficina con botines

Los trajes siempre son el uniforme perfecto para ir a la oficina y más en otoño. Y si no lo tenéis claro, ha llegado Pilar de Arce con este traje de cuadros de nueva colección de Primark para dejarnos claro que este otoño el traje se lleva con botines. Lo que está claro es que este otoño, el clásico traje de chaqueta a cuadros será tu outfit comodín para ir elegante y formal al trabajo. Un uniforme perfecto para que las mujeres de 50 años vayan a la oficina, pero también las de 30 o 40. Es un look que no tiene una edad concreta, porque a todas os aporta elegancia. Y no solo elegancia, también comodidad si lo combinas con unos botines de tacón sensato como ha hecho la influencer Pilar de Arce con este look para el último martes de verano con el que nos quiere adelantar todas las tendencias del otoño. ¿Preparada para copiarla? Nosotras nos vamos directas al Primark de Gran Vía de Madrid a ver si conseguimos hacernos con este traje.

Sofisticado, en tendencia y practico, el traje de cuadros nos proporciona todas las claves para ir con máximo estilo a la oficina o a un evento. Pero no solo con botines de otoño, el traje de cuadros también se puede llevar con deportivas y sudaderas o con camisas y tacones. Un look todoterreno de esos que podemos llevar 24/7 y esta temporada lo tienes que escoger en el clásico estampado de cuadros con mucha elegancia. Y seguro que Carmen Gimeno lo llevaría con zapatillas.

Un traje siempre es perfecto para las mujeres de 50 años porque siempre nos aporta ese toque extra de glamur, elegancia y clase que nos ha dejado claro Pilar de ARce con este estilismo que nos parece maravilloso para volver a la oficina esta misma semana con el portátil y el café en la mano. Porque vas a arrasar por donde pases, una estilismo que te aporta estilo, es cómoda y además es perfecta para estos últimos días de septiembre y principio del otoño.