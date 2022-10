Hablamos con una experta en segunda mano para saber cuáles serán las prendas que más veremos este otoño

La ropa de segunda mano supone uno de los mercados más en alza dentro del mundo de la moda. Tal es así que incluso muchos informes aseguran que en 2030 ganará incluso a los grandes gigantes del fast fashion. Y es que no solo se trata de una manera de consumo responsable y de la forma perfecta de darle una nueva vida a la ropa, si no que además podemos encontrar desde prendas de temporada por un precio mucho menor, prendas virales que se encuentran agotadas o prendas vintage que ya no están a la venta y que son casi imposibles de encontrar.

Por todo ello hace mucho tiempo que los expertos consideran este mercado como uno con características propias, y sus tendencias, aunque muchas veces coincidentes con las de la temporada actual, pueden ser propias. Así que para entender todo esto un poco más de cerca hemos contactado con toda una experta, Cristina Pato, el nombre detrás de la cuenta de Instagram @Desupadreydesumadre, que desde hace cinco años ha conquistado a todas las trendsetters gracias a su cuidada selección de prendas en España y Europa, donde prioriza la calidad por encima de todo.

A ella le hemos preguntado cuáles serían en su opinión las cinco tendencias más importantes que vamos a ver esta temporada otoño invierno:

“Si tuviera que escoger 5 fundamentales me quedo en primer lugar con la niña bonita de @desupadreydesumadre”:

-CHAQUETA AUSTRÍACA

Prenda muy polivalente, desde looks con jeans y camiseta hasta otros más formales con blusa y zapatos de vestir. La clave de esta prenda es la calidad de la lana cocida, confeccionada al estilo austriaco que dura toda la vida y abriga mucho. Hay gran variedad de cortes y colores. Este otoño no puede faltar una austriaca recta cuello mao o una bávara con solapas a contraste.

-CHAQUETA TIPO CHANEL

Siguiendo la estela de Gabrielle Chanel, la chaqueta “Chanelita” es tendencia y una de nuestras mejores opciones, perfecta para una “business woman”. En el clásico tejido tweed trenzado con múltiples colores, con bolsillos rectos y botones joya es una prenda elegante y sofisticada.

-PRENDAS DE LENTEJUELAS

La lentejuela vuelve como una de las mejores opciones para prendas nocturnas. “Les pailletes” tienen una confección muy trabajosa con su clásico bordado “luneville”. Son prendas que complementan tu conjunto con cierto estilo vanguardista.

-CHAQUETA SASTRE

Chaquetas de sastrería, de vestir, clásicas y atemporales son otra de las prendas que no pueden faltar este otoño. Tejidos en lana de calidad de pata de gallo, príncipe de gales O cuadro harrys constituyen un fondo de armario elegante y sencillo tanto para diario como para fines de semana.

-CHAQUETA GUATEADA

Para terminar queremos destacar la chaqueta guateada Parisina. Inspirada en las batas de guatiné constituyen otra opción muy vanguardista para cualquier armario. Son prendas llamativas con tejidos bordados de flores, paisley o motivos geometricos en algodón o velvet, tienen corte recto y hormbrera marcada crean un contraste con las prendas más sencillas.