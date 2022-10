Anna Padilla lleva la tendencia del ‘tank top’ con estos irresistibles pantalones de Mango que ha combinado con zapatillas de Veja

Cuando una influencer está de moda, todos nuestros ojos están puesto en ella y así es como Anna Padilla está consiguiendo que sus looks sean noticia, haciendo las cosas bien y dejándonos lookazos que cualquier experta en moda millennial quiere copiar y enloquecer con ellos. La hija de Paz Padilla, se ha convertido en la reina del street style y todas las chicas de 20 años quieren tener su estilo, referente de muchas e inspiración de todas. Anna Padilla lo tiene claro, sabe cuales son las tendencias del momento y ha confirmado en muchas ocasiones que los 2000 son su época favorita y aunque pensemos que podría inspirarse en Victoria Federica, la influencer tiene estilo propio y ha conseguido combinar tres tendencias del momento en el mismo look ¿Complicado? Para Anna Padilla, no.

Hablar de tendencias es muy fácil viendo el catálogo de la nueva colección de Zara o un desfile de Dior pero ¿quién dijo que no podían llevarse todas las tendencias juntas? Anna Padilla nos ha confirmado que es posible. La influencer ha elegido tres tendencias que tenemos que fichar desde ya (si no las tenemos en el radar desde hace dos meses): el tank top blanco de los 2000 para triunfar, el pantalón de cintura baja al estilo milipili para enseñar el ombligo y las zapatillas blancas que siempre nos acompañan. Todo junto, un éxito seguro. De hecho, en este look Anna Padilla ha elegido un pantalón de cintura baja de Mango, que ya no está disponible pero hemos encontrado uno muy parecido con el que podrás copiar el look. Y, para completar el outfit más top y arrasar por las calles de Madrid, las zapatillas blancas de Veja son la opción más cómoda e ideal.

Jeans cargo bolsillo, de Mango (39,99€)

Jeans cargo bolsillos FOTO: mango

Si no sabes como conquistar las calles de tu ciudad, elige la combinación perfecta con este look de Anna Padilla.