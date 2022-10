Combina esta falda pantalón de Zara que tiene Anna Padilla con botas altas y empieza bien el mes de octubre

El mes de octubre ya llegó y por la puerta grande. Sí, así es. Anna Padilla nos ha regalado un look de lo más ideal para empezar el mes y eso hay que celebrarlo, sobre todo, porque gracias a este look tendremos solucionado medio mes y olvidaremos la famosa frase de ‘’no sé que ponerme’'. Este fin de semana, la influencer ha estado en el cumpleaños de su madre Paz Padilla y nos ha recordado que ser millenial es algo que necesitamos llevar con mucho orgullo, siempre. De hecho, Anna Padilla ha creado un look de lo más actual con prendas (excepto una) que rondaban en su armario desde 2018, ¿quién dijo que no se podía rescatar el fondo de armario en 2022?

Anna Padilla lo ha tenido claro este fin de semana, la comodidad prima por delante de todo. Pero, lo que no imaginábamos es que nos íbamos a enamorar de un look tan sencillo y repleto de básicos: un jersey, una falda pantalón y unas botas altas. Aunque, vayamos por partes. Una de las grandes tendencias de los 2000 y que llevó desde Britney Spears hasta Beatriz Luengo en ‘UPA Dance’ fueron, las faldas pantalón. Este año, regresan al street style y Anna Padilla nos ha devuelto la ilusión con esta de Zara que es ideal. Se trata de una falda pantalón en negra con una pequeña abertura por delante con la que luciremos piernas desde octubre hasta agosto. Es ideal y la necesitas en tu armario desde ya.

Falda Pantalón Low Rise Cadena, de Zara (27,95€)

Falda Pantalón Low Rise Cadena FOTO: zara

Aunque, la influencer nos dejó boquiabiertos con la forma de combinarlo. Anna Padilla eligió un jersey de lana fino con la espalda descubierta de Zara (de otra temporada) y rescató sus botas altas favoritas de 2018, compradas en El Corte Inglés, con las que creó un look digno de copiar, en 2022.

Tenemos muchas pruebas y ninguna duda de que este look de Anna Padilla será un imprescindible para empezar bien el mes de octubre y... ¡por todo lo alto!