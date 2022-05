Gracias Anna Padilla por enseñar cómo tiene que ser un look cómodo y de tendencia máxima para no pasar calor este fin de semana en Madrid

Anna Padilla es nuestra mejor inspiración para esos días que no sabemos qué vestir. Ella nos ayudó a ser la mejor vestida en una comunión, en la Feria de Abril o un sábado noche con amigas. Sus looks románticos e ideales son fáciles de llevar y además sienta bien a todo el mundo. Con la subida de las temperaturas en toda España, llega ese momento en el que solo piensas en cómo tiene que ser el look que te haga más fácil tu día. Anna Padilla ha encontrado un outfit en tendencia y que, además, te aseguramos que no pasarás nada de calor. Si te habías enamorado del vestido midi naranja de Anna Padilla, ahora tendrás un nuevo crush.

De nuevo te damos las gracias, Anna Padilla. Últimamente, nos estás enseñando lo sencillo que es ir guapa, sin pasar calor y sobrevivir a un día frenético de reuniones, comidas con amigas o eventos. La influencer enseñó en Instagram el conjunto clave para este verano. No pierdas detalle. Te dejará sin palabras.

Story de Anna Padilla. FOTO: @annafpadilla

¿Quién no tiene un top naranja y un pantalón con estampado damero? Son dos prendas básicas de fondo de armario. Principalmente, porque combinan con todo y puedes diseñar otros conjuntos bonitos en menos de cinco minutos. Podemos comparar este look, a cualquiera que lleva Rocío Osorno o María Pombo. Está claro que son grandes expertas de moda.

Anna Padilla sabía que todas íbamos a preguntar de dónde eran las prendas, y ella nos hizo el trabajo de búsqueda. A pesar de que el pantalón de Uterqüe es del año pasado, hemos encontrado uno muy parecido en Zara. Seguramente lo sepas, pero tras la unión de Uterqüe y Massimo Dutti, las prendas de otras colecciones han desaparecido. Eso sí, siempre hay solución en Inditex.

TOP BÁSICO PUNTO (17,95€)

Top de cuello redondo. FOTO: Zara

COLLAR PLANETAS DE COLORES (33,00€)

Collar con perlas de colores. FOTO: Lulàs Lulàs

CHARM SEEHORSE (22,00€)

Caballito de mar de cristal murano. FOTO: Lulàs Lulàs

LEGGINGS CUADRO VICHY (19,95€)

Leggins con estampado. FOTO: Zara

Aquí tienes este look bonito y cómodo para sobrevivir a los 40 grados que hará este fin de semana en Madrid. Por cierto, no dejes escapar la marca de accesorios que está utilizando con mucha frecuencia Anna Padilla. Lulàs Lulàs es una firma española y tiene unos accesorios ideales.