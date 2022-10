Los shorts en octubre se llevan con blazer y zapatillas, palabra de Anna Padilla

Cuando Anna Padilla se propuso ser la revelación del año 2022, quería ir a por todas y así fue. La influencer no deja de sorprendernos y darnos looks que son dignos de una gran experta en moda y que está creando grandes referencias, a la hora del vestir, para las mujeres de 20 y 30 años. Anna Padilla, es la reina de los outfits sencillos y naturales y se está convirtiendo en la reina del street style, sin querer. Sus looks son de lo más casual y comentados en la red, por ello, no hemos querido pasar por alto la última de sus combinaciones: shorts, blazer y zapatillas, así es como recibe Anna Padilla al mes de octubre.

Hay veces que pensamos que el mes de octubre tiene limitaciones en el vestir y puede ser cierto, pero no para Anna Padilla. La influencer ha elegido sus shorts favoritos del verano, que son de Mango, para hacer de un look veraniego, un perfecto outfit para pasar una tarde de amigas en Madrid. Desde TikToks hasta comer pizza, así es como pasó la tarde la hija de Paz Padilla. Pero, eso no es todo, es que si quieres actualizar tu look de verano y adaptarlo al mes de octubre, Anna Padilla, nos propone combinarlo con blazer de raya diplomática (para evitar el frío) y zapatillas de Sandro París con calcetines altos para completar el look más trendy. Sin duda, la comodidad es la base de cualquiera de los looks de la influencer madrileña.

Short vaquero, de Mango (25,99€)

Short vaquero relaxed-fit FOTO: mango

Ya lo sabes, si los shorts son tu debilidad y quieres presumir de piernas durante los días más soleados del mes de octubre, solo tienes que inspirarte en Anna Padilla y crear tu propio look de otoño con el que triunfarás allá donde vayas. Tú eres la próxima reina del street style en tu ciudad.