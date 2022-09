Anna Padilla apuesta todo al negro y triunfa en el Festival de San Sebastián

Anna Padilla este año, está de enhorabuena. La influencer no deja de darnos grandes looks a lo largo del año y es que, sin duda, se está convirtiendo en la gran revelación del 2022. La pasada noche pisaba el Festival de San Sebastián con un look en negro impoluto con el que triunfó al pasar por la alfombra roja del festival de cine internacional. Está claro, que Anna Padilla ha dado un cambio estilístico alucinante y que brilla allá por donde va, esta vez, convirtiéndose en una diva del cine.

La influencer, que asistió al Festival de San Sebastián de la mano de Armani, nos sorprendió con un vestido de tirantes y escote pronunciado con el que nos dejó sin palabras. Un look en negro que presentaba detalles en tul en el pecho y caía recto hasta los pies. Sin duda, un vestido elegante, sobrio y bonito, firmado por Giorgio Armani y que le sentaba como un guante a la hija de Paz Padilla. La influencer Anna Padilla comentaba en sus redes sociales que estaba muy feliz por estar en el Festival de San Sebastián: ‘’Lista para una noche muy especial (..) no puedo estar más feliz’', afirmó. Y es que Anna Padilla estaba anoche pletórica con ese vestido que le sentaba genial.

Además, la influencer, elegió un look beauty muy sofisticado y sencillo, a su vez. El look elegido estaba compuesto por un eye-liner negro y un labial rojo que daba un toque chic a su rostro. Por otro lado, completaba el look un recogido bajo muy repeinado que nos recordaba a las divas de Hollywood de los años 20. Sin duda, un look impecable con el que clausuró el Festival de San Sebastián.

Anna Padilla se ha convertido en una estrella de la moda y está claro que pisa cada photocall para triunfar.