Anna Padilla y cuál es el vaquero corto de Mango que queda ideal con bikini o con una blusa estilo masculino

Anna Padilla, junto a Paz Padilla, están recorriendo España con el fin de dar a conocer, No Ni Ná. Juntas con una furgoneta están viajando por todas las ciudades, promocionando la ropa y los accesorios que tiene la marca que han creado, madre e hija. Anna Padilla tiene claro que tantos días fuera, tenía que hacer una maleta con prendas de nueva colección, diseños de rebaja y básicos de fondo de armario. Como todo no es trabajo, la influencer se escapa para disfrutar de las playas de Vigo (su última parada), y posa con uno de sus mejores looks. Es un conjunto ideal para llevar con el bikini, principalmente porque ahora las partes de arriba se parecen más a tops que a un diseño de baño.

Después de fichar al momento, todos los bikinis coloridos de María Pombo, toca el momento de coger al vuelo, ese pantalón vaquero corto de Mango que sirve para llevar con tus prendas de baño o con una camisa blanca. Si quieres bajar a la playa con mucho estilo y que, posteriormente, te sirva para ir a comer al mejor restaurante cerca de la costa, copia el look de Anna Padilla.

Se trata de un denim corto que querrás meter en tu maleta este verano. Es una prenda clásica, que nunca falla y que nos permite jugar y crear diferentes outfits todo el verano. Tenemos que confesar que ya tenemos este vaquero y actualizado en nuestros estilismos más veraniegos.

Si has pensado que tenías todo el armario completo este verano, no te puedes olvidar de esos básicos que hasta puedes utilizar en meses fríos. ¿Quién no llevo alguna vez un vaquero corto con medias y botas? Sigue leyendo, porque hemos encontrado el pantalón en Mango. ¡Corre!

SHORT VAQUERO (25,99 €)

Vaquero corto oscuro. FOTO: Mango

¡Gracias Anna Padilla! Has encontrado ese vaquero corto de Mango que todas necesitamos, y sienta bien a cualquier mujer.