Con este pantalón de Zara que tiene Rocío Osorno podrás ser la reina de la fiesta en las noches de otoño

Cuando Rocío Osorno elige un look para salir por la noche, sabe como hacer que su look sea un éxito. La experta en moda es una de las grandes influencers de este país y tenemos claro que su estilo importa y mucho. De hecho, la influencer sevillana es capaz de hacer un look diferente (o dos) todos los días del año y ser noticia, el poder de la combinación y el estilismo tiene nombre de mujer y se llama Rocío Osorno. La pasada noche la influencer nos sorprendía con un look en negro del que toda mujer, que adore vestir bien, se iba a enamorar y así ha sido. Rocío Osorno causa furor y nos enseña cómo ser la mejor vestida en las noches más otoñales.

Rocío Osorno con pantalón abalorios de Zara en la noche de Madrid FOTO: instagram

Las temperaturas se están jugando muy bien sus cartas durante las noches de octubre y aún podemos ir sin grandes abrigos y bufandas. Por ello, Rocío Osorno ha elegido este look tan discreto y perfecto para una noche de otoño, con el que triunfar era cuestión de minutos. La influencer lo tenía claro, estos pantalones de Zara para salir por las calles de Madrid, se convertirían en un éxito absoluto. Unos de los pantalones más cotizados del mercado por su poder de atracción (que os lo decimos nosotros). Se trata del pantalón de tiro alto con abalorios combinados de Zara con el que cualquier experta en moda quiere ser la reina de la noche. Además, Rocío Osorno lo combinó con una blusa de gran lazada en color negro y semitransparente dándole un toque sexy a un look que parecía (y era) irresistible. Ser la mejor vestida no es complicado, pero si eres Rocío Osorno es posible que cualquier estilismo sea un éxito. Su estilo garantiza un notable en cualquier look.

Pantalón Abalorios, de Zara (99,95€)

Pantalón Abalorios FOTO: zara

Triunfar en las noches de otoño será mucho más fácil si tu inspiración es Rocío Osorno ¿vas a esperar para copiarlo?