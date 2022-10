Según los expertos este es el mejor día para comprar en Zara y otras webs

Mucho se ha escrito sobre los entresijos de la que ya es una de las marcas más famosas de la moda. La misma que en pocos años ha conseguido revolucionar el mundo del fast fashion o moda rápida y convertir a su misterioso y hermético propietario en uno de los hombre más ricos del mundo. Y es que el mito no solo rodea a Amancio Ortega, si no también a todo lo que rodea a Zara. Desde a sus procesos de creación, sus también muy criticados métodos de producción, sus procesos de creación y de inspiración, sus prendas que se convierten en virales y hasta el estilo de la que ya es su nueva presidenta no ejecutiva Marta Ortega.

En otro artículo te contábamos como algunos de los empleados de la empresa desvelaban algunos de los secretos nunca contados de Zara, como outlets para empleados o los días que se reponen las prendas tanto en las tiendas físicas como en la web. Algo más que útil para todos aquellos que nos reconocemos fanáticos de la marca, y que miramos su sección de novedades como si de una auténtica revista de moda se tratase. Por eso queremos darte un dato más sobre cual es el mejor día para comprar, tanto en Zara como en otras marcas. Toma nota:

ZARA

Como ocurre con muchas marcas, el fin de semana es el momento de mayor actividad para Zara, tanto en línea como a través de sus tiendas físicas. Es por ello que las grandes entregas de Zara llegan a la tienda todos los lunes: el personal generalmente comienza el día desempacando las cajas y sacando las cosas a tienda para su venta, por lo que el mejor momento para darte un paseo es después de la hora del almuerzo. En cuanto a la versión web, el proceso lleva un poco más de tiempo; por lo general, la mayor parte de la sección de novedades debería aparecer los martes por la mañana.

MANGO

Puede ser difícil saber cuándo llegarán realmente a la tienda las nuevas prendas de Mango, ya que a menudo los artículos se enumeran como “próximamente”. Sin embargo, Mango nos dice que siempre recibe sus nuevos lanzamientos los lunes, y el lanzamiento más grande siempre cae el primer lunes del mes.

H&M

H&M actualiza su oferta de la web varias veces a la semana, pero su gran lanzamiento de novedades aterriza en la web de la marca sueca un martes por la mañana. A lo largo de la semana, H&M repondrá los artículos agotados, por lo que siempre vale la pena registrarse para recibir notificaciones en caso de que algo que desee no esté disponible actualmente.