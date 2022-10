Estos bolsos de Mango son los básicos que necesitas en tu armario para todos los días del año

Hay veces que necesitamos tener en nuestro fondo de armario, los complementos perfectos para terminar un look con éxito. ¿Eres de esas personas que busca la sofisticación o de las que la sencillez le hace sentir mejor? Para ambos casos, los complementos suelen ser los que marcan la diferencia. Ese es el caso de estos bolsos de Mango, son los básicos que necesitas en tu armario todos los días del año y que combinan a la perfección con todos los looks.

Mini bolso geométrico FOTO: Mango

Desde un vestido vaporoso con transparencias y botas hasta un vaquero con sudadera, la mayoría de los looks de otoño (e invierno) los podrás combinar con estos complementos de Mango que están diseñados para facilitar el trabajo a todas las expertas en moda.

Mini bolso geométrico negro, de Mango (22,99€)

Cuando Mango diseña algo, lo hace sabiendo que será un éxito, ¿quién no necesita estos mini bolsos geométricos de Mango con los que completar todos sus looks de temporada? Siempre se necesitan bolsos en nuestro armario y lo sabemos. Por ello, Mango nos ha querido brindar la posibilidad de no tener uno, si no tres. Estos bolsos están disponibles en varios colores: negro, nuestro básico de confianza; blanco, el color que quedará bien en todos nuestros estilismos y rosa fucsia, el tono tendencia de la temporada y que todas las expertas de moda están deseando combinar (si el estilo Barbie está siendo un éxito, nosotras queremos combinarlo, desde ya).

Mini bolso geométrico rosa, de Mango (22,99€)

Nuestro armario no está falto de bolsos, pero tres más, nunca vienen mal. Se tratan de los bolsos de talla pequeña de Mango que están diseñados con forma geométrica, cadena desmontable y asa larga. Además, lleva integrada el asa corta y un cierre metálico con imán, es perfecto para nuestros looks del día a día y para cualquier fiesta o evento que tengamos. De hecho, pertenece a la colección fiesta y ceremonia de la firma española. El tamaño nunca fue un problema para nosotras, por ello, estos bolsos nos tienen obsesionadas y los necesitamos en nuestro armario. Parecemos Violeta Mangriñán con la obsesión por los bolsos pero, cuando vemos uno, no podemos quitarlos de nuestra cabeza. ¿La gran diferencia? Estos son de una firma low cost.

Mini bolso geométrico blanco, de Mango (22,99€)

Ha llegado el momento, si necesitas renovar tus bolsos de confianza, estos de Mango serán tu perdición, no podrás comprar uno, querrás hacerte con los tres para convertirlos en tus complementos de confianza durante los 365 días del año.