Regalarte un anillo de compromiso a ti misma, por qué está pasando y qué significa

Tras siglos de tradición en la que hemos tenido el referente del anillo de compromiso como culmen del amor romántico y preludio de boda, o lo que es lo mismo, el famoso dicho de los cuentos: “vivieron felices y comieron perdices”, la liberalización de la mujer en todos los ámbitos de la vida ha empezado a cambiar esto. Pero, ¿cómo? ¿Regalando ellas el anillo a ellos? Pues también. Pero lo cierto es que hay una tendencia que hemos visto en Instagram y que va un paso más allá, regalarte un anillo de compromiso a ti misma.

¿Qué declaración de intenciones se esconce tras este acto? Para saberlo hemos querido hablar con Ana Gómez, psicóloga general sanitaria y terapeuta familiar y de pareja, quien nos ha dado unas claves de lo más interesantes respecto a qué significa realmente este acto de auto amor.

- ¿Empoderamiento femenino o premio de consolación?

Regalarte un anillo puede ser un acto de amor propio muy bonito dependiendo del lugar desde el cual lo haces. La situación es muy diferente si yo me lo regalo porque me comparo con otras mujeres y me siento inferior por no estar en esa situación. En este caso, creo que entonces es un error. Porque no lo hago por mí sino de cara a la galería y para tapar mis inseguridades. El anillo de compromiso tiene un alto valor social, porque tú cuando lo ves te da una información muy concreta. Un anillo de compromiso dice: soy atractiva, soy deseable, soy querible, yo valgo la pena, tanto que alguien ha decidido que me una a ella para toda la vida. En cambio, un lugar desde el cual regalártelo es un símbolo potente, es el que se hace desde el amor puro y bondadoso hacia una misma.

-¿Sirve como forma de subirse la autoestima?

A mi parecer, la autoestima debe construirse desde dentro. No sirve de nada colocarte un anillo sin un trabajo desde el interior. El trabajo con la autoestima supone hacer un trabajo con el diálogo interno, es decir, cómo nos tratamos a nosotras mismas. La clave está en aceptarse plenamente, quizás no puedo amar a mi cuerpo, pero puedo aceptarlo tal y como es, quizás no me gusten mis debilidades, pero acepto la idea de que todos somos humanos y de que todos somos imperfectos.

-¿Es quizás esta una forma de asumir la soltería para siempre tras varios desengaños amorosos o tras renunciar a encontrar a nuestra media naranja?

Podría ser un acto causado por una actitud de resignación respecto a la idea de encontrar a esa persona con la que construir una relación para toda la vida. Lo que hago es desterrar o abandonar la posibilidad de que me regalen un anillo de compromiso: “Me lo regalo yo misma porque total, nunca va a llegar mi príncipe azul”. Pero tengo una pregunta, ¿qué es lo que verás cada vez que lo mires? ¿Tu resignación, desesperación o frustración? Esta es la verdadera cuestión, qué vas a ver cuándo lo mires todos los días de tu vida. No creo que nadie quiera llevar algo encima que le recuerde lo que no tiene. El tema es: me regalo algo porque tener este detalle conmigo misma me nace del corazón y de una sensación de plenitud que invade mi cuerpo.

-¿Por qué puede ser una buena forma de celebrarte a ti misma?

Podría ser una buena forma de celebrarte a ti misma si comprarte ese anillo y ponértelo tiene un valor simbólico especial. El valor de comprometerte contigo misma, a valorarte, a quererte, a respetarte, a no juzgarte. Pero colocarte el anillo por sí mismo no hará que te vuelvas de repente tu mejor amiga. La relación con uno mismo se tiene que cultivar un poquito todos los días.

-Beneficios de no esperar a un hombre para regalarte un anillo.

Nunca debemos a esperar a un hombre para nada. Dicho de otra forma, hay que hacer las cosas para una misma. Porque a mí me hace sentir bien, y no porque tenga que demostrar o porque tenga que justificar nada. No somos medias naranjas, ni somos princesas que vivimos en un castillo esperando a que venga un hombre a que nos salve. Somos mujeres, somos naranjas enteras y personas completas. Nacemos perfectamente completas. La idea de la media naranja es una idea anticuada y romantizada que no nos hace nada bien ni nos ayuda a romper con los estereotipos de género ni los roles patriarcales. Si quieres regalarte un anillo de compromiso, hazlo, si quieres ser madre, ve a una clínica y hazlo. Adelante, que nadie te impida conseguir tus deseos.