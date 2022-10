Amor o enamoramiento, ¿cómo diferenciarlo?

Es una de las grandes dudas de todas las personas, sobre todo al inicio de una relación. Y es que, ¿cuánto tarda la ilusión del principio y las mariposas en convertirse en amor verdadero? ¿Por qué pasamos de un estado de euforia y casi obsesión a una conexión más sosegada pero también más profunda y estable? Pues para entender la diferencia entre estos dos conceptos, por qué pasan y cuando pasan hemos querido preguntar a Sandra Ferrer, Psicóloga y creadora de Programa Mia, una plataforma online que ayuda a infinidad de mujeres a encontrarse, reforzar su autoestima y sentirse bien consigo mismas con y sin pareja a través de su terapia de grupo.

Durante el enamoramiento lo normal es que no conozcas tanto a esa persona, por lo que se trataría más de una idealización. Tu sientes que esa persona te acerca a tu “yo ideal”, o a ese proyecto de vida que sientes que te va a hacer feliz. No te enamoras solo de esa persona, si no también de lo que tu sientes a su lado. “Me mueves mucho pero te veo poco”, nos cita la experta al autor Joan Garriga para explicarnos. Esto viene a decir que me movilizas muchas cosas pero tengo mucho desconocimiento de lo que tu eres realmente. Y es que es importante tener en cuenta que muchas veces nos enamoramos desde la carencia; es decir, veo en el otro lo que no tengo yo y me gustaría tener, por lo que idealizo ese yo ideal en el que me voy a convertir al lado de esa persona. Lo cierto es que no se trata de algo malo, si no que es una fase muy necesaria. Pero para que las relaciones avancen, ese estado de enamoramiento tiene que evolucionar, algo que se produce según vas conociendo a la persona, y por tanto viendo su verdadera realidad, sus defectos, vamos desidealizándola y deja de moverte tanto. De alguna manera todo se recoloca.

Si bien muchas relaciones se construyen desde lo que yo me imagino que es esa persona o lo que vamos a construir juntos, para que eso se haga realidad se tiene que materializar en el mundo real y por tanto conocer a la persona, lo que dará paso al amor.

En el amor tu conoces realmente a esa persona, sus luces y sus sombras, y aún así decides quedarte a su lado, con todo lo que implica. Walter Riso decía: “Con toda la humanidad a cuestas tu eliges a esa persona”. Eso es amor, un acto también de voluntad, además de sentimiento.

Los dos son estados naturales, y uno tiene que dar paso al otro, ya que si estuviésemos constantemente en ese enamoramiento sería un tipo de vínculo muy superfluo. Sandra incide en que realmente no hay una fecha como tal en la que termina un estado y empieza otro, si no que más bien se trata de algo natural que sucede con el paso del tiempo y la intimidad.