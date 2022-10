Apps de citas gratis VS apps de citas de pago, hablamos con quienes las han probado para saber sus diferencias y si realmente valen la pena

Hay todo un mundo en torno a las aplicaciones de citas, una evolución que si bien llevaba ya un tiempo en nuestras vidas, a raíz de la pandemia y todas las herencias que esta nos ha dejado, como el teletrabajo, se han proliferado a un ritmo vertiginoso. Pero lo cierto es que aunque la mayoría de ellas son gratuitas (a pesar de ofrecer más funciones pagando), cada vez aparecen más aplicaciones exclusivamente de pago, que como si de antiguas agencias matrimoniales se tratasen ofrecen conocer al amor de tu vida a un módico precio, y quizásá evitar f´´nótenos como el temido ghosting o el pocketing. Pero, ¿habiendo la opción gratuita por qué hay gente que se anima a pagar?

Para resolver esta duda hemos querido preguntar en concreto a dos usuarias de algunas de las apps de pago para saber cual ha sido su experiencia, las diferencias que han encontrado y si realmente vale la pena, y así arrojar un poco más de luz sobre este fenómeno:

Catalina, 33 años y buena conocedora de las aplicaciones de cita. Tras haber probado el mítico Tinder hasta otras menos conocidas como Bumble, decidió probar en una app de pago, y esta es su experiencia:

“Si una persona quiere conocer gente para líos de una noche o no entablar ningún tipo de compromiso, no va a pagar cuando existen otras apps que se lo permiten hacer gratis. La gente que paga en una app es porque realmente quiere conocer a alguien y entablar una relación seria, tiene claro lo que busca y lo que quiere”.

Algo parecido le llevó a Silvia, de 32 años a iniciarse una de ellas: “Llevaba un año de forma intermitente en aplicaciones gratuitas teniendo muy claro lo que buscaba y sin encontrarlo. Yo estoy separada y tengo una hija de 3 años y tenía las ideas muy claras para el perfil de hombre que estaba encontrando en las gratuitas. Quería poder hablar con hombres sin miedo a hablar de relación seria, percepción individual del amor y el concepto de pareja, familia, futuro etc”.

En lo que las dos han coincidido es que en las apps de pago puede ver más perfiles sin un límite establecido, y también añadir mayores filtros que hacen que salgan perfiles que tengan más puntos en común contigo y lo que buscas. Además, las aplicaciones de pago van un paso más allá y ofrecen eventos para los usuarios para poder conocer gente en persona. En las gratuitas das muchos likes y muchas conversaciones no se inician jamás, en mi experiencia en la de pago los like que di terminaron todos en conversación cuanto menos y con interés.

Y en cuanto a la pregunta del millón, ¿es más fácil encontrar una relación seria y estable pagando que gratis?

Catalina nos cuenta que ha encontrado más perfiles de gente que en su perfil especifican que quieren una relación seria en la app de pago. algo similar al caso de Silvia, quien cree firmemente que el solo hecho de ser de pago ya hace de filtro en cuanto a que los que hemos llegado a pagar es porque tenemos claro que buscamos algo serio y estamos cansados de relaciones pasajeras. No queremos que nos hagan perder el tiempo.

¿Hay más gente de calidad en estas apps que en las gratuitas?

Para Catalina depende de tus preferencias y perfil. “Aunque he encontrado más gente con ganas de una relación seria, lo cierto es que no se ajustan mucho a mis gustos o el perfil de persona que busco. Tinder y Bumble si pueden ofrecer a lo mejor un perfil de chicos que me suelen atraer más a nivel tanto físico, como de personalidad o nivel sociocultural, pero muchos de ellos son los que no buscan algo serio”.

Silvia afirma que si buscas una relación seria y tienes claro lo que necesitas en la otra persona no tienes miedo a decirlo y eso se agradece, encontrar gente buena y clara te hace respirar, aunque lo mismo luego se quede solo en una conversación o en un café porque luego se vea que no cuadráis en cosas importantes. “Solo el poder hablar con tranquilidad y sin miedo de eso y sin malas palabras ni borderias me dio esperanza”.