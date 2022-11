Vicky Martín Berrocal devuelve el encaje a los looks de noviembre para ser la más elegante

Ya sabemos que Vicky Martín Berrocal es una de las mujeres con más estilo de nuestro país y nos lo ha demostrado más de una vez. La celebrity tiene su propia firma de moda y es una de las mujeres que consigue transmitir su mismo gusto a través de sus diseños. Vicky Martín Berrocal es una mujer todoterreno, que no para de trabajar, aunque saca tiempo para pasarlo bien porque... ¡la andaluza sabe pasarlo muy bien! La pasada noche subía una imagen a sus redes sociales cantando y demostrando que la vida no solo es trabajo, que va más allá. Eso sí, con un look que nos ha devuelto las ganas de ‘‘soñar en moda’' y con el que podrás conquistar todas las noches de noviembre.

Vicky Martín Berrocal es una mujer, como decíamos antes, que sabe vivir la vida y disfrutar de los pequeños momentos. La pasada noche eligió un look ideal para disfrutar de una velada con amigos, como a ella le gusta, cantando y de hecho confirmaba en su perfil de Instagram: ‘’Que el fin del mundo me pille cantando’'. Que bonito es vivir la vida al límite y eso la sevillana, lo hace genial. Pero, no podíamos pasar por alto el lookazo con el que nos soprendió. Vicky Martín Berrocal nos ha devuelto las ganas de usar el encaje con este vestido, se trataba de un vestido negro con encajes de manga larga combinado con un body negro que se ajustaba a la figura y que, ella misma, ceñía con un cinturón para marcar la silueta. Sin duda, un diseño que podríamos haber visto hace unos años en las pasarelas y que, ahora, rescata para brillar con luz propia.

Vicky Martín Berrocal con vestido de encajes FOTO: Instagram

El encaje nunca pasa de moda si lo llevas bien y eso le pasó a Vicky Martín Berrocal que nos sorprendió con un look ideal para una noche de fiesta con los amigos.