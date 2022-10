Estamos contando los días que quedan para Navidad para estrenar las sandalias rosas con lazo de la colección de Paula Echevarría para Primark

No me escondo. Acabo de buscar cuantos días quedan para Navidad 2022. Y exactamente quedan 67 días para que sea Navidad. Llamarme loca, pero todo es culpa de Paula Echevarría y de su nueva colección de fiesta para Primark que nos ha hecho enamorarnos de estas sandalias rosas con lazo. ¿El problema? Que también están disponibles en azules. Pero os digo que gracias a Paula Echevarría ya tenemos el primer lookazo de Navidad y solo estamos en octubre. Eso sí, estamos seguras de que ella lo va a llevar en otoño a algunos de esos eventos o fiestones que tienes en Madrid. Pero no solo los zapatos con lazo son una fantasía de lentejuelas hecha realidad. Si no también el vestido rosa de terciopelo con volante para un total look en rosa, el color más tendencia de este otoño 2022.

Paula Echevarría con look de su colección para Primark. FOTO: @pau_eche

Porque si el abrigo fucsia de la colección de Paula Echevarría x Primark duró un suspiro en tienda, esta segunda versión de la colección con looks de fiesta, va a ser todo un éxito. O lo que es lo mismo, también va a agotarse, ya os avisamos. Pero no era parte de la primera colección cápsula, sino de la segunda, la de fiesta, que ayer anunció Primark que ya está disponible y a la venta en las tiendas. Y nosotras nos hemos ido directas a buscar estas sandalias rosas con lazo.

Zapato lazo Paula Echevarría. FOTO: primark

Salones de colores con lazos de strass, bolsos, horquillas, pendientes, guantes largos y el famoso traje rojo con corsé que lució Paula Echevarría en la presentación de la colección con Primark. Todo lo que te puedes imaginar, y más, para convertirte en la reina de la fiesta esta Navidad. Aunque ya os digo que no vamos a ser capaces de aguantar hasta Nochebuena o Nochevieja para sacarlos del armario, porque estas maravillosas sandalias con lazo se merecen estar en todas las fiestas de Madrid.