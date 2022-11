Así es el vestido rosa con la espalda más sexy de Mango que no vas a esperar a Navidad para estrenarlo

El mes de noviembre está aquí y pronto llegarán las comidas y cenas de empresa, la navidad y todo sin darnos cuenta. Por ello, hay que empezar a fichar los mejores vestidos para los próximos eventos y en Mango hemos encontrado el vestido más ideal y que no sabemos si serás capaz de esperar a navidad para estrenarlo. Cuando llegan estas fechas, necesitamos completar nuestro armario con fichajes nuevos que nos hagan sentir como una verdadera reina: un diseño para lucir en Nochevieja y otro para Navidad, llenar nuestra cestas de productos que pueden tener descuentos en el Black Friday o piezas que simplemente nos obsesionan y queremos estrenarlas ya. Esto último, podría ser lo que nos ha pasado con este vestido de Mango, un flechazo que necesitamos lucir desde hoy mismo.

Vestido punto espalda cruzada FOTO: Mango

¿Un viernes noche acompañadas del vestido rosa de Mango con espalda sexy? Podría ser la mejor opción para conquistar cualquier plan. Se trata del vestido de punto en rosa con escote de espalda cruzado muy pronunciada y que se ha convertido en la espalda más sexy del momento (más que el de la Reina Letizia). Un diseño con tejido de punto fino y elástico, con corte largo y ceñido a la figura. Además, tiene un escote pronunciado, tirantes finos y la joya de la corona, un escote de espalda cruzada que es garantía de éxito, junto a una abertura lateral en la pierna. Sin duda, una pieza que todas las expertas en moda necesitan en sus armarios para conquistar cualquier noche de noviembre y que podrás seguir llevando hasta finales después de Navidad.

Vestido punto espalda cruzada, de Mango (49,99€)

Desde que la tendencia Barbie volviese a nuestras vidas, el color rosa se ha convertido en el protagonista de muchos looks en todos los sectores, ya pudisteis ver el look de Dulceida en el estreno de su docuserie para Prime Video. Cuando las tendencias llegan, son para quedarse y este otoño, el rosa ha sido la gran estrella de las calles. Además, en este caso, este vestido de Mango (exclusivo online) es un claro ejemplo de que los colores radiantes pueden sorprendernos en cualquier momento y visitarnos en momentos más festivos, alejándonos del blanco y negro. Podrás crear un total look en color rosa fucsia y combinar con tus zapatos de plataforma favoritos y estamos seguras que serás la nueva Ester Expósito: explosiva, sexy y muy trendy.

¿No tienes vestido para este fin de semana? Ficha este de Mango y desafía las calles con el color rosa fucsia