No podemos esperar a Navidad para copiarle a Paula Echevarría este vestido transparente de brillos de Mango que es una fantasía

La reina de todas las fiestas. Esas es Paula Echevarría y lo he vuelto a demostrar esta noche de viernes en el cumpleaños de Natalia de la Vega, la empresaria fundadora de Tacha Beauty. Un cumpleaños en el que tampoco ha faltado David Bisbal junto a Rosanna Zanetti. Pero sin duda, nosotras nos hemos fijado en el vestido de Paula Echevarría que es toda la tendencia y el glamur que necesitamos para Navidad. Porque si hay una tendencia este otoño 2022, son los vestidos de estilo red, transparentes y con brillos. Si el otro día era Pilar Rubio la que llevaba el vestido red de Zara a ‘El Hormiguero’, esta noche de viernes ha sido Paula Echevarría la que se ha ido de fiesta de cumpleaños con el vestido más bonito de la colección de Camille Charrière para Mango.

Una tendencia de lo más arriesgada que encontramos en todas las tiendas low cost como Zara, Mango o Bershka y que nuestras celebrities e influencers favoritas ya han caído rendida a ella. Pero no solo ellas, también las chicas de Madrid que ya se arriesgan a llevarlo de fiesta. Hasta Camille Charrière, en su colección para Mango, ha sacado su versión del vestido de red. Está claro que va a ser uno de los vestidos estrellas de esta Navidad. Y si no, atentas. Pero muchas veces no hace falta irnos a colecciones especiales, si no que basta con buscar entre las novedades de algunas de nuestras tiendas favoritas para darnos cuenta como las propuestas se dirigen hacia la Navidad, la fiesta y el brillo irremediablemente.

Paula Echevarría de fiesta con el vestido de Mango. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Un vestido de red con brillos que Paula Echevarría ha combinado con unos botines negros para darle un toque mucho más cañero.

Vestido semitransparente pedrería, de Mango (189 euros)

Vestido red brillos. FOTO: Mango

Lo que está claro es que no podemos esperar 42 días para que sea Navidad y copiarle el vestido de red y brillos a Paula Echevarría.