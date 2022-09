Violeta Mangriñán nos deja su look más dosmilero en Madrid Fashion Week

La Semana de la Moda de Madrid no para de dejarnos infinidad de looks dignos para el recuerdo. Porque aunque sobre la pasarela los mejores diseñadores del país están presentando sus propuestas para la próxima temporada Primavera Verano 2023, en las calles ya vemos los primeros indicios de lo que llevaremos este otoño, en forma de looks de street style gracias a sus asistentes.

Y es que la pasarela madrileña ha reunido en IFEMA a personajes tan dispares como Belén Esteban o Carmen Lomana con Juana Acosta, Anabel Pantoja, Andrea Levy o Begoña Villacís. También nos ha dejado imágenes del llamado estilo Models off-duty, o lo que es lo mismo, los estilismos que lucen las modelos a la salida o entrada de cada desfile, y que siempre son un ejemplo de comodidad y tendencia a partes iguales.

Pero por último, también hemos visto pisar los pabellones del recinto ferial de Madrid a otras de las tribus que suelen venir intrínsecas con este tipo de eventos de moda, las influencers. Y entre todas ellas tenemos que quedarnos con una, por la originalidad de su look y su clara apuesta por la tendencia imperante esta temporada, la moda de los 2000.

Hablamos de Violeta Mangriñán y su total look firmado por Source Unknown, una de las firmas más en auge entre influencers como Teresa Andrés o Marta Lozano. En conjunto está formado por una micro falda de tablas, una de las prendas favoritas desde que Miu Miu la sacara el invierno pasado y que ya cuenta con mil y una versiones en todos los colores y de todos los precios.

Tank top asimétrico, de Source Unknown

Micro falda de tablas con cintura baja, de Source Unknown

Un look que Violeta ha combinado con unas botas de combate altas de cordones y gafas de sol con cristal de color, también accesorios de lo más dosmileros.