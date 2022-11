Ana Obregón regresa a la tele con este original diseño de Vicky Martin Berrocal

Una de nuestras famosas más queridas de nuestro país vuelve a la tele de vez en cuando para regalarnos su alegría y sus ganas de vivir. Y es que a pesar de los golpes que le ha dado la vida, Ana Obregón es todo un ejemplo de superación y de lecciones vitales, porque a pesar de haber perdido a su hijo víctima de un cáncer y a sus padres en apenas dos años, la presentadora nos demuestra que la vida puede enseñarnos muchas cosas, y que hasta en lo malo hay algo bueno que sacar y que aprender. Por eso siempre estamos ansiosas a todas las apariciones que nos deja, que aunque sean escasas siempre nos enseñan como los años no solo no pasan por ella, si no que su estilo original y atemporal es un clásico en el que nos gusta fijarnos.

Como ejemplo el último look que nos ha dejado en su última aparición televisiva. Ana Obregón acudía al programa de Canal Sur “El Show de Bertín”, en el que se encontró con su gran amigo y ex novio Bertín Osborne y la colaboradora y diseñadora Vicky Martín Berrocal. Y como bonito homenaje, Ana quiso acudir luciendo un traje de la marca de la ovetense, Victoria Colección. En concreto un original mono ajustado con detalles de volantes en el escote terminado en lazo.

Ana Obregón con mono negro de Victoria Colección FOTO: @ana_obregon_oficial

Mono de fiesta negro con volantes en el escote, de Victoria Colección (895 euros)

Mono de fiesta negro con volantes en el escote, de Victoria Colección FOTO: Victoria Colección

Ana Obregón, que desde la muerte de su hijo Alex Lequio, ha limitado su vestuario a los colores blanco y negro, en una bonita forma e homenaje y de luto, nos demuestra en cada una de sus apariciones que igual que hizo en su día Coco Chanel el mix de colores más emblemáticos de la moda es siempre sinónimo de elegancia y de buen gusto.