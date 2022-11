El abrigo de ‘animal print’ de Carmen Lomana es eterno y se lleva con vaqueros, pantalones negros o vestidos en su particular Black Friday solidario

Carmen Lomana sigue celebrando su tradicional mercadillo solidario con algunas de las prendas de su colección privada y además hoy con descuentos extra por el Black Friday. Así, el centro comercial Moda Shopping de Madrid se ha llenado estos días para poder comprar esta selección de prendas de Carmen Lomana por las que todas suspiramos, y con un fin de lo más bonito para apoyar a diferentes causas, siendo la principal de este año la Asociación Nupa. Una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños, adultos y familias afectadas de fallo intestinal, trasplante multivisceral y nutrición parenteral. Y si nosotras ya admirábamos a Carmen Lomana por su estilo, elegancia y clase, aún la amamos más por su buen corazón solidario. ¿Planes para hoy? Ir de compras de Black Friday al mercadillo solidario de Carmen Lomana por una buena causa. Pero no solo eso, también necesitamos un abrigo animal print como el suyo para todo el invierno 2022/2023.

Carmen Lomana con abrigo de 'animal print'. FOTO: @carmen_lomana

El estampado animal puede ser elegante y Carmen Lomana nos deja claro cómo llevarlo este otoño 2022. Porque ya os llevamos semanas avisando, este otoño las tendencias serán con animal print o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Si hace unas semanas fue María Pombo la que apostó por el estampado animal con un pantalón naranja de estampado de tigre y botas, hoy es Carmen Lomana la que nos enseña como llevar esta tendencia de forma elegante hasta en Navidad. Porque si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de ahora no te vas a poder negar a llevarla. Porque si muchas veces pensamos que el animal print roza más esa estética choni, Carmen Lomana nos ha dejado claro que también puede ser elegante en un estilismo clásico y minimal. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido a una cierta edad. El “animal print” ha vuelto esta temporada con fuerza aunque y Carmen Lomana te enseña cómo llevarlo en su versión más tendencia con esta maravilla de abrigo y un estilismo en negro.