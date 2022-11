Mariah Carey es la reina de la Navidad y de la moda, y su último look lo demuestra

Hay una leyenda extendida y casi aceptada entre todo el mundo, y esa es que una vez pasado Halloween reaparece en nuestras vidas la diosa por excelencia de la Navidad, Mariah Carey. Da igual cual sea tu medio de contacto con la actualidad, la televisión, la radio, las redes, internet... Porque en todos sitios, una vez empezado el mes de noviembre el villancico más famoso de la historia, “All I Want for Christmas Is You” empieza a sonar en bucle hasta que termina esta época del año. Sobre él han corrido ríos de tinta, lo mismo que sobre las ganancias que le reporta a su autora (unos dos millones de dólares al año según afirman). Es por eso que ya hablar de Navidad es hablar de Mariah Carey, inevitablemente.

Además, la cantante, conocedora de su éxito y orgullosa de ello, parece aprovechar estas fechas para prodigarse por todos lados, dejándose fotografiar por los paparazzis en dos meses más que en el resto del año. Y lo cierto es que sus looks bien merecen un artículo, porque siguen siendo tan auténticos y especiales que no podemos dejarlos pasar por alto.

El último nos lo ha dejado este fin de semana, cuando Mariah y su novio Brian Tanaka paseaban por las calles de Nueva York de camino a cenar en uno de los restaurantes de moda de la ciudad. Y ha sido con motivo de esa salida que la cantante nos ha dejado un look sencillo, atemporal y a la vez 100% copiable a base de un vestido negro tubo de largo midi que resalta sus curvas y que ha combinado magistralmente como solo ella sabe, con uno de los abrigos favoritos de las expertas en moda, un abrigo de animal print, y en concreto de leopardo.

Mariah Carey y su novio Brian Tanaka pasean por las calles de Nueva York FOTO: TheImageDirect.com GTRES

Además, Mariah ha optado por lucirlo con unos zapatos de plena tendencia, unas sandalias de plataforma, en este caso en color negro y con tira al tobillo.