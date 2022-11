Esta es la sorprendente cifra que gana cada año Mariah Carey con la Navidad

Tras el cierre de Halloween, las Navidades llaman a la puerta y poco a poco se van adueñando de las calles y los espacios publicitarios. Luces, guirnaldas, películas temáticas y música, mucha música con campanillas, se hacen hueco en nuestras vidas durante dos meses.

El pistoletazo de salida, sin duda alguna, lo marca el que se ha encumbrado como el himno de estas festividades en los últimos 30 años: “All I want for Christmas is you”. La canción de Mariah Carey comienza a subir en las listas de reproducción de las diferentes plataformas a principios de noviembre y no para de sonar hasta bien entrado enero.

Una canción que rompe récords. FOTO: ACM RItz

De hecho, la mundialmente famosa intérprete, que no podemos olvidar que tiene un patrimonio neto cercano a los 320 millones de dólares, es consciente de la importancia del tema y se ha convertido, con permiso de Michael Bublé, en la mejor embajadora de la Navidad. Un hecho que tiene mucho más sentido al saber que la artista se embolsa cada año una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares solo con los derechos del hit.

Carey disfruta cada año de la llegada de esta época y anuncia como si se tratase de un nuevo lanzamiento que ya ha llegado la época de “All I want for Christmas is you”. Y no es para menos, ya que la canción parece no tener límites a la hora de romper récords. El año pasado no solo logró el número uno en la lista de Billboard, sino que hizo historia al ser la primera canción en lograr encabezar la lista tres años seguidos (2019, 2020 y 2021).

Un anuncio esperado por los fans

Hace unos años el fenómeno Mariah Carey se hizo visible al desvelarse el gráfico que representaba las búsquedas anuales de la artista. Cada noviembre, el número de personas que buscan su nombre se dispara, un hecho que ya se celebra en redes sociales con memes y bromas. Incluso la propia Carey se ha sumado a este festejo y aprovecha para publicitar su tema con los fans.

Este año, la cantante se ha disfrazado de bruja para despedir el Halloween y anunciar con un cambio a su tradicional uniforme navideño que ya ha llegado la época de disfrutar de su tema.

Ya sea a través del videoclip de Youtube con más de 730 millones de reproducciones, la canción en Spotify con 1.180 millones de escuchas o en una de las numerosas películas que aparece, estamos seguros de que acabarás oyendo este himno más de una vez este año.