Eva González nos sorprende con un look de brillos y que podremos llevar en Nochevieja

La presentadora Eva González nos tiene conquistados, y no solo por su belleza, si no porque lleva un par de semana sorprendiéndonos con grandes looks en los asaltos de ‘La Voz’. El programa, que se encuentra en la fase final antes de los directos, nos está regalando lookazos de la sevillana y es que si hace una semana, nos encandiló con el look negro con flecos joya ideal para Nochevieja, la pasada noche nos dio una lección de estilo y buen gusto sobre el escenario de ‘La Voz’.

Eva González es una de las mujeres más guapas de nuestro país y además, su estilo importa. Si algo tiene la presentadora es una figura ideal para lucir este tipo de looks, un estilismo poco invernal pero, que si lo usas con medias y botas altas, podrás ser la sensación de cualquier fiesta de Navidad. Se trata de un look compuesto por una blazer y short en color azul bebé con brillos y que nos ha conquistado. Además, Eva González lo ha combinado con unas sandalias plateadas altas que son de lo más ideales y que toda experta en moda debe tener en su armario. Unas sandalias plateadas, nunca te abandonan. Sin duda, fue un look sencillo, muy de oficina, pero con un estilo fiestero navideño digno de replicar. Esta Navidad, es posible inspirarse en Eva González para triunfar durante las noches navideñas y vibrar al ritmo de la música (como lo hace la presentadora en su programa)

Estamos deseando que llegue la próxima semana para ver el nuevo estilismo de Eva González y fichar todas las tendencias que nos propone para triunfar en Navidad o en cualquier época del año. Siendo una de las mujeres más guapas de España, solo le pedimos una cosa, ¿nos regalas un look para las campanadas?