Cinco tendencias de 2023 que favorecen tengas 30 o 50

Una de las cosas que más suele pasar con las tendencias de cada temporada, es que a veces parecen pensadas para lucirse en unos cuerpos muy concretos. Es el caso por ejemplo de toda la moda Y2K de los años 2000 que ha vuelto a nuestras vidas, y que parece solo lucir correcta en cuerpos hiperdelgados sin un gramo de grasa. Y eso es solo un ejemplo. Si bien es cierto que en los últimos años, la moda parece haber avanzado bastante en este sentido, ofreciendo tendencias que favorecen a todo tipo de cuerpos y a todas las edades, pero especialmente esta temporada, donde muchos de los looks que hemos visto en las pasarelas de las Semanas de la Moda nos han ofrecido mil y una opciones de ser atrevidas y a la moda y que realmente deberías probar tengas la talla que tengas.

Estas son algunas de nuestras favoritas:

TRANSPARENCIAS

Blusa de chillón con detalles de volantes, de Monki (28 euros)

Blusa de chillón con detalles de volantes, de Monki FOTO: Monki

No hay que tener un cuerpo perfecto para enseñar un poco de piel, basta con saber dominar el layering o el arte de mezclar capas como toda una experta. Por ejemplo, combinando una falda transparente con un blazer de gran tamaño, que consigue a la vez tapar y dar formalidad al conjunto. Otra opción es usar una camiseta sin mangas básica debajo de una blusa transparente, un look muy francés.

TOTAL LOOK DE CUERO

Vestido corto polipiel, de Sfera (39,99 euros)

Vestido corto polipiel, de Sfera FOTO: Sfera

Pero esto no significa que tenga que ser propiamente de animal. La polipiel y las opciones veganas también están incluidas en esta categoría. Si el otro día te hablábamos del pantalón de Bershka que va a triunfar entre las expertas en moda, ahora te proponemos que apuestas por llevar prendas más románticas en forma de total look, como vestidos o faldas.

METALIZADOS

Pantalón de polipiel metalizado, de Esprit (49,99 euros)

Pantalón de polipiel metalizado, de Esprit FOTO: Esprit

Algo que a punto de entrar de lleno en plena época navideña no debería sorprendernos demasiado, pero que sin embargo este año va mucho más allá del dorado y el plata.

MAXI FALDA VAQUERA

Falda vaquera larga, de Reserved (29,99 euros)

Falda vaquera larga, de Reserved FOTO: Reserved

Si sigues mínimamente las tendencias de la temporada que salen en la calle, o lo que es lo mismo, en Instagram, seguro que te has enterado de que hay una falda que no para de protagonizar los mejores looks de Street Style, la falda larga denim. Y te aseguramos que la hemos visto en todas las edades.

DETALLE FLORAL

Vestido corto flor, de Zara (19,95 euros)

Vestido corto flor, de Zara FOTO: Zara

En 2022, las rosas en 3D han comenzado a adornar blusas, vestidos e incluso, a veces, pantalones. Una buena manera de actualizar y dar un toque elegante a la prenda más básica que puedes incluso realizar tu misma.