A días grises solo necesitamos este abrigo verde de H&M como el de Ana Milán para darle el toque de color a nuestro look

Otra semana de diciembre que empezamos, y otra semana de lluvia y frío en Madrid. ¿Cuántas llevamos seguidas? Por aquí una que escribe ya ha perdido la cuenta. Y también he perdido la cuenta de las ganas que tengo de volver a ver el sol. Pero mientras el sol no vuelve, solo tengo claro que necesito un abrigo a todo color como el de Ana Milán para darle ese toque de alegría a nuestros looks más invernales. Porque aunque no lo creáis, una prenda a todo color como este abrigo te da toda la alegría que necesitamos en nuestros estilismos para los días más fríos y lluviosos de diciembre. Y eso que aún nos quedan unos días para que arranque el invierno, pero parece que ya hemos entrado de lleno. Como ayer nos enamoramos del vestido de la venganza de Zara de Alba Carrillo o del vestido de punto de Sara Carbonero, hoy lo hacemos de este abrigo verde.

El clásico abrigo camel, el de piel, la gabardina… Estas son las tendencias en abrigos que de verdad importan de cara al invierno 2022-2023. Los clásicos abrigos en tono camel y en color negro siguen liderando las listas de tendencias y posicionándose como un auténtico salvavidas estético que debe tener un hueco de honor en nuestro armario pero este abrigo verde se va a convertir en un clásico en el armario de las mujeres de 50 años y nosotras lo queremos en el nuestro como Ana Millán.

Porque Ana Milán ha dejado claro que para un look negro de esos que tanto nos gustan en invierno, porque son básicos, nunca fallan y a la vez son muy elegantes, un abrigo verde como este de H&M le da el toque de color que tanto buscamos en estos días grises. Pero no solo eso, además este abrigo es máxima tendencia y Ana lo sabe bien. Y además, lo ha combinado con otra de las tendencias de la temporada, unas botas cowboy de lo más arriesgadas.

Abrigo de doble botonadura, de H&M (59,99 euros)

Abrigo verde. FOTO: H&M

Se trata de este abrigo de doble botonadura con mangas raglán y largo hasta la rodilla. Un modelo de corte relajado con solapas de muesca, botones de presión ocultos delante y bolsillos discretos en las costuras laterales con abertura detrás y bajo recto.