¿Cómo llevar la estética colegial sin que parezca que llevas una década repitiendo curso?

No solo es nuestra nostalgia ‘teen’ la que nos hace recordar las faldas plisadas y el alma Britney Spears esta temporada, sino que las pasarelas se han esforzado por reforzar nuestro regreso estético a las aulas. Incluso las famosas, como Ana de Armas enfundada en un conjunto de Alessandra Rich o Miriam Giovanelli con falda ‘midi’ y ‘blazer oversize’ de Sandro, ya vuelven a las aulas… Estéticamente hablando, claro.

El regreso de la estética ‘preppy’ se perfila esta temporada desde dos enfoques diferentes. El primero de ellos es una revisión del universo de la película ‘Fuera de Onda’, ese al que firmas como Versace le hacen sugerentes guiños y que es el que ahora se renueva de la mano de la película de Netflix ‘Revancha ya’. Gracias a la apuesta del largometraje protagonizado por Camila Mendes por los mocasines (la web de venta ‘online’ de moda de lujo Matches Fashion señala que las ventas de los ‘loafers’ de The Row, Valentino, Gucci y Bottega Veneta se han disparado) y por los diseños que sus actrices llevan con estampados de cuadros en tonalidades pastel, la película ha sido comparada en cuestiones de estilo con el largometraje que lanzó a la fama a Alicia Silverstone. El segundo prisma desde el que se revisita esta tendencia es el de los uniformes más ‘posh’, una mirada a la que se apunta Miu Miu (sus minifaldas plisadas también están disponibles en largo ‘midi’, por si con faldas cortas sientes que te vas a arrancar a cantar ‘Baby One More Time’) y supermodelos como Irina Shayk, que apuestan por trajes de Giorgio Armani con corbata incluida.

Adidas para Gucci

El que nos adentremos en la temporada de los chalecos, de los cárdigans y de las chaquetas ‘varsity’ no hace más que enfatizar la fuerza de esta tendencia. Para profundizar en ella, hablamos con la diseñadora de vestuario y estilista de celebridades Cristina Rodríguez, responsable de la estética ‘college’ de la serie ‘Élite’, que nos explica por qué el regreso de los ‘looks’ ‘back to school’ es esta temporada diferente y liberadora.

“Esta vez la moda ‘college’ no es tendencia porque queramos ser Lolitas. No podemos olvidar que existe un componente del mundo colegial que es el de querer ser adolescentes para seducir, una actitud que era la que en los años 90 se abrazaba, cuando jugábamos más a ser sexies. Ahora, sin embargo, es tendencia por otros motivos. Para comenzar, porque el mundo ‘cross-play’ está de moda.

Bella Hadid

Para continuar, porque a la generación Z le interesa volver a esos uniformes que le permite revisitar sus propios uniformes. También porque desde 2017 no paran de salir series de instituto, como ‘Élite’, ‘Yo nunca’ o ‘Heartstopper’. Actualmente es ‘cool’ llevar uniforme, y a esta idea hemos de sumarle el hecho de que esta moda la abrazan no solo quienes pertenecen a las generaciones más jóvenes, sino también los hombres.

Como estamos intentando dejar de tener etiquetas, ahora por ejemplo los chicos pueden llevar esas faldas de cuadros con una chaqueta ‘biker’ y con Dr. Martens. Las piezas de estética colegial se pueden combinar con otras que en principio no pertenecen a esta tendencia, y es una moda a la que todas las generaciones nos podemos adherir. Creo que el cine y las plataformas de ‘streaming’ han hecho mucho para que interese esta tendencia, que no solo sirve para seducir, sino para ser glamourosos, para identificarnos y para ser diferentes con piezas que se supone que son de uniforme, pero que nos permiten ser distintos. La moda se está reciclando, y lo que antes significaba una cosa, ahora significa otra. Esta tendencia significa tener clase, ser ‘cool’ y estar a la moda”, explica.

Irina Shayk, de Giorgio Armani

¿La clave para llevar ‘looks’ de estética ‘college’ sin parecer una extra de la serie ‘Gossip Girl’? Sumar a los ‘outfits’ accesorios de calidad atemporales y combinar las faldas plisadas por ejemplo con jerséis de cachemira o chaquetas de estética ‘varsity oversize’. También puedes hacer un guiño al alma deportiva que se vincula ahora con los cuadros colegiales gracias a la colaboración entre Adidas y Gucci. De hecho, sumar a los pantalones ‘oversize’ de raya diplomática, esos que lucen todas las celebridades y que son imprescindibles en la temporada más fría del año, deportivas blancas es otra forma de llevar esta tendencia desde una perspectiva diferente. Si te decantas por los trajes completos de cuadros compuestos por falda plisada y ‘blazer’, será complicado (‘sorry!’) que el personaje cinematográfico de Cher Horowitz no sobrevuele el imaginario de quienes te acompañen, y por eso marcas como Versace demuestran que esta tendencia puede tornarse más urbanita simplemente al sumar a la ecuación camisetas sencillas de algodón. En lugar de llevar maxicalcetines, luce los mocasines con calcetines blancos cortos, como llevan Kristen Stewart y Hailey Bieber, y si te has hecho con una de las chaquetas de la temporada otoño-invierno, las de estética aviadora, sigue la estela del desfile de Louis Vuitton y llévala con tus pantalones de traje sin miedo a que la corbata aporte el toque colegial que hoy nos ocupa. Te aseguramos una cosa: si sigues nuestros consejos, te llevarás un sobresaliente en cuestiones de estilo.