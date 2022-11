Britney Spears cumple un año de “libertad”: “Se lo echaré en cara a mi familia hasta el día de mi muerte”

Este sábado se cumplió un año del fin de la tutela de Britney Spears, que duró 13 años. Un periodo que la propia artista tachó como “abusivo” y que, una vez alcanzada la ansiada “libertad”, denuncia día tras día, a través de sus redes sociales, cómo fue la pesadilla que vivió a manos de su padre, Jamie Spears.

“Sentí que mi padre intentaba matarme. He hablado de ello varias veces, tengo pruebas y testigos de lo que hizo”, escribe en su cuenta de Instagram. De la misma manera, la cantante relata que se vio obligada a trabajar “siete días a la semana” entre 2013 y 2017, y durante la gira ‘Piece of Me Tour’ de 31 fechas en 2018.

“Tengo pruebas de todo ello. Hablé de ello en directo en el tribunal durante Covid, el 23 de junio de 2021″, asegura Spears, que quiere “acabar con el sistema” en el que se vio obligada a participar y espera que los implicados “no se vayan como si no hubieran hecho nada”.

“¡Si me valoraran y respetaran, entonces mi padre estaría encerrado en dos segundos!”, dice, pero se niega a demandar a su familia: “¡Nunca pondré más dinero para ir al juzgado a ver si mi padre es procesado! Elijo sonreír y echárselo en cara a mi familia hasta el día de mi muerte”.

Britney Spears reveló que el 19 de octubre de 2021 fue la primera vez que consiguió su propia tarjeta de crédito para hacer compras por sí misma en “casi 15 años”, lo que fue un “gran acontecimiento para mí”. “Me temblaron las piernas y las manos durante 15 minutos después de comprar algo. No sé por qué. Sinceramente, no lo sé. Cómo se atreve un estado o nación de cualquier tipo a conceder a cualquier hombre o mujer el derecho a usar mis posesiones en mi nombre”, escribe la artista en un post que ya acumula más de 238.000 likes.