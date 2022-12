El estilismo más navideño ha sido el de Rocío Osorno con este conjunto de Zara

Una de las cosas que más nos gustan de mirar los looks que nos dejan las influencers en su perfil de Instagram es cuando tenemos la posibilidad de emular sus estilismos y copiar sus prendas, ya que pertenecen a marcas de fast fashion asequibles para todos los bolsillos. Pero como decimos, las influencers son conscientes de su poder, y por eso recurren habitualmente a tiendas como Zara o Mango para generar una especie de empatía con sus seguidores, enseñándoles que se puede ir a la moda y con estilo por muy poco, solo hay que seguir sus consejos. Es por eso que no debe sorprendernos que en los últimso años haya influencers que se han convertido en auténticas expertas de Zara. Y una de ellas sin duda es Rocío Osorno.

La sevillana llevadesde hace tiempo creando en su perfil uno y mil looks con prendas al alcance de cualquiera que solo ella consigue convertir en virales y agotar en apenas unas horas. Algo que solo consigue quizás también María Pombo. Y esta Nochebuena la cosa no ha sido diferente, porque Rocío Osorno ha escogido para celebrar una de las noches más mágicas del año en compañía de sus hijos y con un total look de Zara. El conjunto en cuestión está formado por un original chaleco de punto con motivos navideños, que consigue levantarnos una sonrisa nada más verlo. Además, la diseñadora ha añadido una falda de punto midi plagada de lentejuelas en color dorado. Sin duda un básico de fondo de armario al que recurriremos año tras año, especialmente en estas fechas.

Rocío Osorno con total look de Zara FOTO: @rocioosorno

Chaleco jacquard punto Christmas, de Zara (35,95 euros)

Chaleco jacquard punto Christmas, de Zara FOTO: Zara

Falda punto lentejuelas, de Zara (35,95 euros)

Falda punto lentejuelas, de Zara FOTO: Zara

Bolso saca plumas, de Zara (49,95 euros)

Bolso saca plumas, de Zara FOTO: Zara

Para completar este favorecedor estilismo, Rocío ha añadido un accesorio, también de Zara. En este caso se trata de un bolso de plumas en color verde.