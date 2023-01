15 fichajes de Brownie, H&M y Pull&Bear que no se te resistirán en las rebajas de invierno 2023

Las rebajas de invierno están a la vuelta de la esquina y mientras nos recuperamos de la resaca emocional tras ver los looks de Cristina Pedroche, Ana Obregón o Mariló Montero en las campanadas, es momento de hacernos con los mejores fichajes para las rebajas de invierno 2023. Si eres de esas personas que le preocupa sus estilismos de 2023 y quiere inspirarse en los looks de nuestras celebrities e influencers favoritas para triunfar este nuevo año, es el momento. Y, si no puedes esperar a que comiencen las rebajas de tu firma favorita (como las de Zara) deberás descubrir el truco perfecto para saber si tus fichajes tendrán descuento cuando empiecen el día 7 de enero.

Mientras esperas a las rebajas de Zara, te traemos los 15 fichajes necesarios para tu armario de Brownie, H&M y Pull & Bear para comenzar llenando tu cesta de la compra con estilismos con los que triunfar en 2023. Desde abrigos, jerséis, zapatos o vestidos, así serán los fichajes más top para el nuevo año y además, es el momento de comprar (con descuento) aquellas prendas que no llegaste a tiempo en temporada y las cuales deseas desde hace meses. Coge papel y boli porque con las tendencias del 2023, los colores y la inspiración de expertas de moda, como los de Paula Echevarría o Sara Carbonero, tenemos el año resuelto.

Cazadora acolchada cropped, de Brownie (69,90€)

Jersey jacquard cuadros patchwork, de Brownie (39,90€)

Jersey rayas detalle hombro, de Brownie (35,90€)

Jersey jacquard cuadros, de Brownie (45,90€)

Bota alta piel elástico, de Brownie (99,90€)

Cárdigan en punto de canalé con lazos de strass, de H&M (19,99€)

Top de un hombro con aplicación, de H&M (19,99€)

Chaqueta puffy, de H&M (29,99€)

Vestido de lentejuelas, de H&M (27,99€)

Gabardina de doble botonadura, de H&M (27,99€)

Vestido canalé cuello perkins, de Pull & Bear (15,99€)

Botín tacón metalizado, de Pull & Bear (39,99€)

Falda lentejuelas flecos, de Pull & Bear (22,99€)

Vestido largo tul tie-dye, de Pull & Bear (25,99€)

Abrigo paño color, de Pull & Bear (49,99€)

¿Tienes ya tus fichajes para 2023? Estamos deseando ver como quedan en tus looks de temporada. Y recuerda, a partir del día 7 de enero llegan las rebajas de Zara a las tiendas físicas y necesitas hacer todos tus fichajes de la firma principal del grupo Inditex para que no se te resista ningún descuento durante las rebajas de invierno 2023. ¿Preparada? ¡Suerte con tus compras!