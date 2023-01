Aún estamos a tiempo de irnos a las rebajas de Zara para copiarle a Paz Padilla estas botas de borreguillo tan tendencia

¿Aún no has caído en las rebajas? Pues quién avisa, no es traidor, y nosotras te avisamos de que vas a cambiar de parecer cuando veas las botas de borreguillo de Zara tan tendencia que a Paz Padilla le han traído los Reyes Magos y que nosotras nos vamos a comprar hoy mismo en las rebajas de Zara. Porque si las botas altas como las de Carmen Lomana son máxima tendencia este invierno, el borrego vuelve a pegar fuerte y por eso nosotras necesitamos las botas altas de borreguillo de Zara que nos vamos a comprar con descuento en estas rebajas de invierno 2023. Porque zapatos hay muchos, pero no todos tan cómodos, tan calentitos y tan tendencia como estas botas para los días más fríos del invierno. Y nosotras hemos tenido un flechazo de amor del bueno por culpa de Paz Padilla. Porque Paula Echevarría y Mariló Montero ya nos habían dejado claro que necesitábamos unas botas altas, pero ahora sabemos que necesitamos unas con borreguito.

Las chaquetas y abrigos de borreguito son una constante en el armario invernal desde hace décadas. Es por ello que con la llegada del frío, los abrigos y cazadoras de borreguito inundan las calles españolas y también protagonizan los looks de las expertas en moda internacionales. Pero este año no solo las cazadoras de borreguito son tendencia, también las botas con borrego por dentro y por fuera como estas de Zara que le han regalado a Paz Padilla y que no ha dudado en estrenar. Y con el frío que hace hoy, no nos vendrían mal también a nosotras.

Paz Padilla con botas de rebajas de Zara. FOTO: @paz_padilla

Bota alta combinada piel borreguillo, de Zara (69,99 euros)

Bota alta combinada con borreguito. FOTO: Zara

Se trata de esta bota alta en piel de Zara con interior de borreguillo en contraste, suela dentada y tirador trasero con acabado en punta redonda. Además, en las rebajas de Zara ya las encontramos con un 29% de descuento.