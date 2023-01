¿Tienes el pelo graso? Estos son los pasos que debes seguir y los productos que debes aplicar

Existen mil y un tipo de melenas: rizadas, lisas, ondulados... Al igual que muchos tipos de cabello: fino, grueso... Y por supuesto muchas clases de cuero cabelludo: seco, graso... Pero hoy es en este último en el que queremos centrarnos. Este tipo de cuero cabelludo se caracteriza por una alta producción de sebo que se acumula en las raíces, haciéndolas lucir grasas, sucias y hasta descuidadas aunque tengas el pelo recién lavado, por lo que no se trata de una cuestión de higiene, si no de saber usar los productos adecuados y de la forma adecuado. La razón de este tipo de cuero cabelludo pueden ser muchas, desde simplemente el estrés a una cuestión hormonal o simplemente genética. Una vez que tengas claro que este es tu tipo de cabello, ya sea por un dermatólogo o un experto en cabello, hay algunas rutinas que pueden ayudarte a mantener la grasa a raya, y te las vamos a contar a continuación:

Usa un champú purificante

Champú purificante con menta y romero, de Aveda (20,50 euros)

Champú purificante con menta y romero, de Aveda FOTO: Aveda

Este tipo de pelo necesita una limpieza en profundidad, por lo que no vale cualquier tipo de champú, si no uno que elimine todo tipo de impurezas y grasa que producen las propias raíces.

Acondicionador de medios a puntas

Acondicionador Scalp Benefits, de Aveda (31 euros)

Acondicionador Scalp Benefits, de Aveda FOTO: Aveda

Uno de los mejores consejos que me han dado en los últimos tiempos en cuestiones de pelo es elegir un acondicionador de la misma línea del champú, ya que uno potenciará el efecto de otro. Pero eso sí, si quieres evitar aportar grasa a la hora de aplicar el acondicionador hazlo solo de medios a puntas y jamás en las raíces.

Usa champú en seco entre lavados

Champú seco leche de avena, de Klorane (10,88 euros)

Champú seco leche de avena, de Klorane FOTO: Klorane

Un error frecuente en el que suele incurrir mucha gente que sufre de cabello graso es recurrir a un lavado constante, algo que puede ser contra producente, ya que puede producir más grasa. Una de las soluciones más efectivas es recurrir al champú en seco entre lavados

Exfolia el cuero cabelludo de vez en cuando

Scrub Apaisant Exfoliante Capilar Calmante, de Kéraste (33,59 euros)

Scrub Apaisant Exfoliante Capilar Calmante, de Kéraste FOTO: Kéraste

Los exfoliantes pueden limpiar lo que el champú no logra en cada lavado, especialmente la grasa profunda, así que te recomendamos usarlos no más de 2 veces al mes para que no irriten tu cuero cabelludo ni propicien la producción de más grasa.